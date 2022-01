Velasco, la joya de Independiente, que hizo dos goles en su posible despedida

Alan Velasco anotó dos de los goles de Independiente, que venció anoche a Talleres (Córdoba), en un partido que pudo ser el último en el Rojo. Gentileza.

Alan Velasco convirtió dos goles en la victoria que anoche logró anoche Independiente frente a Talleres, por 3 a 1, en un partido que correspondió a la segunda fecha del Torneo de Verano y que podría llegar a ser el último con la camiseta del Rojo, porque el futbolista tiene muchas chances de ser transferido a la Major League Soccer (MLS) y hoy se confirmaría el pase.

La dirigencia evalúa aceptar la oferta de FC Dallas que ronda los siete millones de dólares. Si bien la intención era recaudar cerca de 10, las urgencias económicas de la institución y la necesidad de levantan la inhibición para poder incorporar habrían inclinado la balanza para avanzar con la negociación.

La semana anterior, la franquicia de la MLS había acercado una propuesta que fue rechazada por considerarla insuficiente. Pero, las conversaciones continuaron y desde los Estados Unidos llegó una alternativa superadora que terminó por convencer a quienes toman las decisiones del club.

El juvenil de 19 años, que desde los nueve está en el Rojo, se refirió a la posibilidad de ser transferido. “Estoy enfocado en Independiente, pero se me cruzan sensaciones raras. Es toda una vida. Si se tiene que dar algo, ojalá que sea lo mejor para mí y para el club”, afirmó todavía desde el campo de juego luego de la victoria frente a los cordobeses.

El delantero destacó que “el agradecimiento al hinchá”. Aagregó que “cada vez que me tocó vestir esta camiseta intenté dar lo mejor. Si por ahí no pude hacerlo, quiero que sepan que no lo hice con mala intención. Independiente en forma permanente va a estar en mi corazón”.

Mermado por lesiones y ausencias, hasta Eduardo Domínguez tuvo que abstenerse de dirigir por presentar síntomas de Cornavirus, el Rojo fue de menor a mayor y terminó gozando tal vez en despedida Velasco, autor de un doblete el mismo día que el club anunció que lo negociará al Dallas.

La T jugó su primer partido desde el arribo del nuevo entrenador, quien tiene apenas tres entrenamientos en el club. No fueron parte del equipo ni Michael Santos, quien está aislando ni Juan Cruz Komar. El defensor y capitán se quedó en Córdoba hasta tanto se destrabe su situación contractual. Busca una salida y lo más firme es el interés de Rosario Central.