Vendía un riñón para pagar una deuda, pero le donaron dinero y consiguió trabajo

Queremos agradecer a toda la gente que se solidarizó con nosotros. Gracias a esas personas pudimos conseguir el dinero que nos faltaba y a su vez, surgieron 2 entrevistas laborales para nosotros. Aclaramos que en ningún momento pedimos dinero. El que nos donó, lo hizo porque así lo sintió. Y cuando rechacé un trabajo, fue porque el sueldo no me alcanzaba para cubrir la cuota de la deuda que estamos pagando. Y lamentablemente con el sueldo de mi marido tampoco llegamos. En fin... infinitas gracias a todos!!!! No hay palabras para agradecer semejante gesto de gente que a más de uno no conocemos.

fue lo que la mujer publicó en Facebook