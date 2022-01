Video: entraron a robar y los echaron a las piñas

Un empleado de un local de la Ciudad de Buenos Aires enfrentó a tres delincuentes y frustró un intento de robo a partir de golpes, piñas y patadas. Las imágenes generaron gran impacto en las redes sociales.

En el video que grabaron las cámaras de seguridad, se ve cuando tres jóvenes comienzan a acercarse al sector de la caja, y cuando el empleado se aproxima uno de ellos amaga a mostrar lo que sería un arma.

A partir de allí se inicia una fuerte pelea entre el empleado y los delincuentes, que intentaban reducirlo para concretar el robo. Un amigo del joven también se vio envuelto en el hecho.

🥊 ENTRARON A ROBAR Y LOS ECHARON A LAS PIÑAS ⬇️



Tres delincuentes intentaron robar en un local de indumentaria en Palermo: dos hombres que atendían allí se negaron y los corrieron a puño limpio del lugar. pic.twitter.com/m1LU5xCzX7 — TN – Todo Noticias (@todonoticias) January 12, 2022

“La cuadra estaba muy tranquila. Con el calor que hizo había muy poca gente en la calle. Yo estaba con un amigo y, de repente, aparecieron estos tres muchachos. Enseguida me di cuenta por dónde venía la mano y salí rápidamente detrás del mostrador para tratar de frenarlos”, contó Lucas, el empleado del local, al canal TN.

“Ahí me tiran una mano, me pegan de costado en el labio, y le pegan a mi amigo que estaba sentado en una banqueta y se quedó en shock. A él lo golpearon un poco más que a mí: tiene el ojo hinchado… Reaccioné sin pensar porque quise defender el espacio. Son situaciones que no podés ensayar”, amplió el joven.

Luego de sacar a los delincuentes del local, el encargado recibió nuevos golpes en la vereda. En ese momento los ladrones aprovecharon para escapar y Lucas los persiguió en su moto.

“Estaba desconcertado, pero me subió la adrenalina y salí a buscarlos. Al final terminé encontrando a uno de ellos en una plaza que está acá a un par de cuadras”, relató. “Te dejo mi celular, pero no me sigas más. Por favor, loco, ya fue, yo no fui el que te pegó”, dijo el delincuente según Lucas.

El encargado también contó que le regaló ese celular a un cartonero que le ofreció ayuda. Reveló además que se realizó una llamada a ese número y que cuando atendió provenía de una cárcel.

Según informó La Nación en su portal web, hasta el momento no hay detenidos.