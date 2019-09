Viedma 2019: los candidatos se preparan para el debate

La UNRN ya cerró la inscripción para concurrir al debate de candidatos, que será el sábado, de 18 a 20; en el hall del campus y ofrece su seguimiento por su servicio de streaming.

En principio, la organización abrió un registro y otorgó unos 200 lugares, que fueron cubiertos en los primeros días.

Los seis candidatos al municipio de Viedma confirmaron su participación a partir de la firma de un compromiso y Pacto Ético.

Los tres ejes del debate son “visión de la ciudad y acciones prioritarias”; “propuesta de gobierno y proyectos estructurales”; y “así será mi gestión”. Cada candidato tendrá posibilidad de una replica a otro aunque lo hará una sola vez en todo el debate, y también podrá hacer una consulta al final del desarrollo de los tres premisas. El cierre será de cada uno con temática abierta.

Cerrada la posibilidad de asistir, la universidad propone el seguimiento a través de www.unrn.tv.

Transporte: Encuentro criticó ausencias

Chironi y Arregui estuvieron en el Deliberante.

Matías Chironi y Mariana Arregui, candidatos a intendente y concejala por Encuentro Progresista y Popular, participaron de la actividad convocada por el Ente de Control de Transporte Público de Pasajeros, también estuvieron Mario Sabbatella y Vanesa Cacho Devincenzi, de PAR.

Arregui, autora de la ordenanza que crea el mencionado Ente, manifestó sentir "emoción y orgullo" por encontrarse con una mesa del Ente funcionando "con pluralidad de voces y llevando adelante instancias tan importantes como la de ese encuentro. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de obstáculos que presentó el Ejecutivo Municipal para no dar lugar a esta herramienta".

La concejal manifestó que al llegar al gobierno garantizarán garantizarán el boleto estudiantil grauito "financiándolo con una modificación de la tasa casino".

Por su parte, Chironi cuestionó fuertemente la ausencia de los otros espacios políticos, que con esa actitud dan un mensaje claro porque "el transporte público no es una prioridad. Además desvalorizan un espacio de participación ciudadana tan importante en nuestra ciudad, como lo es el Ente" y se comprometió públicamente a legitimar el funcionamiento del Ente tal cual lo establece la ordenanza de su creación.

Propuesta para el desarrollo turístico

Rousiot propone un parador en la zona de la Costanera Norte.

Las construcciones de un centro de convenciones en la manzana del Centro Cultural, de un cine-teatro para el balneario el Cóndor y de un parador a la vera del río en la zona de la Costanera Norte son las propuestas de Evelyn Rousiot, candidata a intendenta del Frente de Todos Evelyn Rousiot, para fomentar el turismo como industria generadora de mano de obra.

“A través de obras que contribuyan a la industria del turismo vamos a generar un circulo virtuoso, primero con la mano de obra necesaria para la construcción y luego con los servicios que se brindarán a los visitantes que recibe nuestra ciudad, todos los meses hay demanda para realizar eventos y convenciones y en muchas oportunidades no se realizan en Viedma por falta de infraestructura” indicó.

“En una primera etapa el Estado Municipal será el impulsor, generando alternativas y opciones para la incorporación de inversiones de empresas privadas. No es coherente esperar beneficios de actividades en las cuales no se invierte. Actualmente la atención que se le da al sector turismo está centrada apenas en promocionar el destino y no en mejorarlo. Nosotros apuntamos a generar trabajo a través del servicio que brinda el turismo", cerró Rousiot.

De Rege con ruralistas

De Re estuvo acompañado por Lucrecia Yunes.

Mario de Rege y Lucrecia Yunes, candidata a concejal por "Somos Viedma"; se reunieron con Juliana Bugiolacchi, presidenta de la Sociedad Rural de Viedma, e integrantes de la comisión directiva de esa entidad para analizar los temas de interés para el trabajo conjunto.

Los productores consultaron sobre el funcionamiento de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) y el candidato sostuvo que "es muy importante ya que nos permite cerrar el basural a cielo abierto de Viedma y contar con una planta de separación de residuos y un punto de disposición moderno, cercado, con iluminación las 24 horas y en las condiciones que corresponden para funcionar”.

En otra instancia de la reunión se hizo referencia a la Ley de Autoridad diseñada por el ingeniero De Rege en el año 2008, cuando era Diputado. “A través de esta legislación se creó la Comisión que luego permitió el cierre definitivo de la barrera sanitaria. Ahora, 10 años después, eso ha permitido algo que ha sido noticia a nivel nacional que es que la carne rionegrina ha podido entrar en el mercado japonés, el más exigente del mundo “, sostuvo el ex vicegobernador.

Anuncios de obras en la campaña de Pesatti

El vicegobernador Pedro Pesatti, candidato de Juntos Somos Río Negro suma anuncios de obras provincial a su campaña para llegar a la jefatura municipal de la capital.

Días atrás presentó el "Paseo del Bicentenario de la Independencia" que se realizará en la zona de los jardines del Ministerio de Economía con una inversión de doce millones de pesos y cuta apertur de licitación será el 15 de octubre.

Por otra parte, este viernes a la mañana se realizará en el salón Gris de la Casa de Gobierno la presentación del complejo naútico, con pista de canotaje incluida, que se quiere construir aguas abajo del puente ferrocarretero.