A la hora de la adopción, están primero los derechos del niño

El viejo paradigma de que los padres que no pudieron concebir o que desean saciar su deseo de criar un niño pueden recurrir al Estado para que los satisfaga en el anhelo quedó en la actualidad completamente perimido. Hoy, el interés está puesto en la integridad del pequeño.

“Se requiere de un trabajo muy fuerte de esos estamentos porque quienes no se pueden hacer cargo de sus hijos, qué hacen si no pueden dejárselo al vecino, a la amiga o a la persona que los visitaba en el hospital, tienen que hacerlo en la Secretaría de Niñez, que es la que activa los mecanismos para contenerlo y darle luego intervención a la Justicia”, indica Mucci.

“Nosotros manejamos el universo de las familias disponibles para recibir niños, no el universo de niños que están en el sistema proteccional que pueden ser dados en adopción, esa cuestión corresponde a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y a los órganos proteccionales”, afirma la titular del Registro.

El orden es cronológico y no existen puntajes para priorizar el otorgamiento de la adopción. “Sólo se contempla quién se inscribió primero y se evalúa el perfil de los inscriptos”, agrega. Huelga decir que para estar en el registro no hace falta estar en pareja y en tal caso las parejas pueden ser del mismo o distinto sexo.

Aclara que “uno se inscribe para adoptar a un niño o niña que no conoce”. Al momento de la evaluación, los profesionales elaboran un perfil del futuro adoptante, donde además se fija la edad del niño que podrán recibir, si pueden ser además adopciones múltiples con varios hermanitos, entre otras cuestiones.

Para ello, los aspirantes deben dirigirse a cualquiera de las delegaciones del RUAGFA y tras cumplimentar los trámites estipulados someterse a la evaluación de los equipos técnicos de psicólogos y trabajadores sociales que determinarán la aptitud o no para ser padres adoptivos.

“En el imaginario colectivo continúa la idea de que los progenitores que no pueden criar a sus hijos pueden entregarlos a quien ellos deseen; eso es falso, como lo es también que hay muchos niños en situación de adoptabilidad”, aseguró la letrada.

Hay que desbaratar los mitos en torno a la adopción y transmitir a los aspirantes que no existe el niño ideal, que se van a enfrentar con muchas dificultades y que tendrán que estar formados para poder sortearlas”. La creación de los registros únicos de adoptantes en todo el país, a través de una ley de 2009 a la que adhirió Río Negro fue el antecedente fundamental para el cambio de paradigma que luego se plasmó en el la reforma del Código Civil de 2015.

Silvana Mucci, secretaria de Gestión del Superior Tribunal de Justicia

Unos cien niños a cargo del Estado

Los niños en situación de abandono familiar o con conflictos que impiden su desarrollo en su familia de origen queda, bajo la guarda del Estado. El Código Civil fija que no pueden estar en esa situación más de seis meses.

“En toda la provincia hay unos 100 niños sin cuidados parentales, pero muchos con vínculos con familiares. En esos 180 días pueden aparecer otras opciones que demoran el plazo como la aparición de familiares directos que pueden hacerse cargo. Nuestra idea es fomentar la familia solidaria como mecanismo intermedio”, afirma la secretaria de Niñez y Adolescencia, Roxana Méndez. Actualmente, esos pequeños permanecen en hogares y Centros de Atención Integral.

Existen muchos casos de entregas de hecho, donde familiares reciben niños sin responder a las exigencias legales.

El dato

190

son los anotados en la actualidad en el registro de Río Negro. De esa cifra, el 87% sólo acepta bebés.

“La relación madre e hijo la construimos diariamente”

“Hace más de 10 años que me inscribí para adoptar, pero en ese momento me sentí hasta maltratada. Mi vocación era ser madre”, afirma la mujer. El punto de inflexión fue cuando se crearon los Juzgados de Familia y se conformaron los equipos técnicos. Además, se creó el Registro y se modificó la ley y luego el Código.

“Ahí empezaron a llamarme para capacitaciones y entendí que no tenía que esperar al niño ideal. También, como ya habían transcurrido algunos años, sentí que ya no iba a estar cómoda con un bebé, por mi actividad profesional no iba a poder darle toda la atención y acepté la posibilidad de adoptar un niño más grande”, cuenta.