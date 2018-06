Abuso y robo en Viedma: agravan la acusación y definen la prisión preventiva

El acusado de intentar robar y abusar sexualmente de una mujer de 54 años, residente en el barrio Parque Independencia, durante la madrugada del primer día de este año, deberá permanecer en prisión preventivamente al menos treinta días. Así se definió este viernes, tras la audiencia en la que la víctima del violento episodio que fue duramente golpeada y vejada a lo largo de al menos dos horas, amplió su testimonio y se constituyó como querellante.

El fiscal Guillermo González Sacco reformuló los cargos contra el hombre de 24 años, y en coincidencia con el querellante, Mariano Gestoso, pidieron el agravamiento del delito que en principio le había sido formalmente imputado, por tentativa de robo.

El hecho se produjo en el Barrio Independencia de Viedma en las primeras horas de este año, entre las 4 y las 6 de la madrugada, cuando el acusado ingresó a la fuerza en una vivienda particular, presuntamente con intenciones de perpetrar un robo. Una vez adentro golpeó y amenazó a la víctima, una mujer que se encontraba al cuidado de su nieto de 6 meses de edad, e intentó abusar de ella mostrándole sus partes íntimas y realizando tocamientos sobre su cuerpo, en un hecho que se extendió durante dos horas.

La calificación legal solicitada por la parte acusadora fue la de robo agravado por uso de arma y abuso sexual en grado de tentativa, por la que el fiscal adelantó que pedirá una pena de prisión efectiva.

Al momento de argumentar el motivo por el que se producía la nueva acusación, González Sacco relató que volvió a reunirse con la víctima en diversas oportunidades y pudo ampliar su declaración, que los primeros días había sido exigua producto del shock vivido.

Sumó a la misma la ampliación del relato de los profesionales médicos que dieron cuenta del tipo de lesiones que presentaba la víctima, producidas por la acción del acusado en un tiempo prolongado y con excesiva fuerza. Agregó a ello los informes de la Oficina de Atención a la Víctima, el relato de los agentes que participaron del procedimiento policial y de los vecinos.

Mientras la querella adhirió en todos los términos a lo expuesto por la Fiscalía, la Defensa, ejercida por el defensor oficial Pedro Vega disintió destacando que no podía a partir del hecho redactado, arribar a la imputación de un abuso sexual de tan graves características reconociendo que sí se habría producido algún delito contra la integridad sexual que había que valorar correctamente.

Dijo, en ese sentido, que no existió en el imputado intención de abusar con acceso carnal de la mujer, sino hubiese podido hacerlo, cuestionando esta nueva calificación jurídica y solicitando que se mantenga la anterior.

El juez Adrián Dvorzak dio por formulado los cargos e hizo lugar a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la acusación disponiendo la misma por el término de 30 días, argumentando que circunstancias determinadas del legajo se modificaron agravando el caso y que existían fundadas razones para entender que el imputado podría entorpecer la investigación.

Sobre este punto particular se opuso la defensa que argumentó que el imputado no entorpeció de forma alguna la investigación y no quiso nuca fugarse, manteniéndose a derecho y agregando que no podía fundarse una prisión preventiva sólo basándose en la pena en expectativa y la calificación jurídica destacando que no había sustento probatorio para fundarla.