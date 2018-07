Acalorada sesión en Sierra Grande por la caducidad de terrenos de Unter

Una acalorada sesión de concejo se vivió este miércoles en Sierra Grande cuando se trataba en el Concejo Deliberante la caducidad de 30 terrenos que la Unter tiene hace 10 años en esta localidad.

Luego de una apasionada discusión donde el bloque del Frente para la Victoria pidió que el tema se pase a un cuarto intermedio o a comisión, sin medias tintas el bloque oficialista del PUL, decidió aprobar la caducidad de esos valiosos terrenos.

La actitud derivó en interrupciones en el mismo recinto entre concejales, e incluso quiso intervenir el titular de la Unter local, Gustavo Ávila en medio de la sesión.

El tema es que el poder ejecutivo envió el proyecto para que se caduquen los terrenos que desde hace 10 años tiene el sindicato docente con el fin que se construya un barrio para maestros ahí.

“Esta actitud es direccionada a mi persona porque hemos denunciado situaciones como la incompatibilidad que tiene el secretario legislativo Daniel Paye con la dirección del CEM 85, el tema de la central nuclear, nuestra crítica a la ejecución de los convenios relacionados con comedores escolares, mantenimiento edilicio”, enumeró entre otros ítem Ávila a este medio.

El sindicalista señaló que la medida de caducar los terrenos es en respuesta al planteo de temas que molestan porque desde la Unter “uno marca los puntos y que no han podido hacer nada por la crisis del país”. Además en plena discusión frente a todos los ediles y el público que llegó a la sesión Avila adelantó que pedirá la expulsión de la Unter de los ediles del PUL, Guillermo Di Napoli, Daniel Suárez, Darsi Juárez y el Secretario legislativo Daniel Paye, “son afiliados al gremio y han sesionado contra la voluntad del gremio”.

Hubo cruce de reproches entre los ediles y Avila.

El tema aún no está cerrado porque falta la promulgación de la ordenanza pero el mismo intendente Nelson Iribarren dijo a este diario que el 31 de julio tiene prevista una audiencia con la Secretaria general de la Unter Patricia Cetera, donde se analizará la renovación del convenio.

“La idea es que se caduque, pero tengo la posibilidad de promulgar o de vetar”, señaló el intendente.

Son 30 terrenos por donde pasan los servicios de luz, agua y gas y hay una gran necesidad de terrenos en la localidad, justificó el intendente.

Agregó que al tema hay que encontrarle una solución siempre y cuando “no se hagan manejos políticos y perversos que no sirven para nadie, entiendo que pongan el grito en el cielo pero hace años están abandonados”.

Recordó que en el tiempo se otorgaron terrenos a otros gremios por cinco años, no se cumplieron las cláusulas que se tenían que cumplir y se quitaron.

No cerró la puerta a una cuerdo con la secretaria de la Unter pero señaló que necesita propuestas de la Unter “si el 31 no nos conforma ni una alternativa buscaremos algún plan o solución, no voy a tocar la ordenanza hasta después de la reunión”, agregó.