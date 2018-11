Actores de la Economía Social realizan el cuarto encuentro en Viedma

El cuarto Encuentro de Economía Social y Solidaria “Ida y Vuelta” se realizará este viernes 23, de 15 a 20, en el campus de la sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro.

Habrá charlas, debates, proyecciones, presentación de artistas locales y un espacio de feria de productos de la zona.

La organización está a cargo de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNRN que invita a la comunidad y a distintos actores de la Economía Social y Solidaria, -productores, consumidores, instituciones, cooperativas y mutuales, fundaciones, entre otros- a encontrarse para compartir y visibilizar el sector.

Durante el Encuentro se realizará también la tradicional Feria de venta y exposición de productos.

Los puestos no tienen ningún costo y los requisitos son: ofrecer productos de elaboración propia (no de reventa) y que no requieran refrigeración; llevar su mesa-silla o stand. Cada puesto inscripto contará con un espacio de dos metros cuadrados para su stand.