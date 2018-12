Asfalto en Viedma: cuestionan declaraciones de Sabbatella

El secretario de Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos de la municipalidad de Viedma, Mario Castro, salió al cruce de los cuestionamientos realizados por el legislador Mario Sabbatella sobre la calidad de las obras de asfalto que se realizan en la capital provincial. El funcionario indicó que las declaraciones tienen la intención de sacar rédito para futuras candidaturas.

“El legislador está convencido que para él, la tercera es la vencida, y por ello realiza este tipo de declaraciones, sin tener la cordialidad, con el cargo que ocupa, de realizar las consultas que le sean pertinentes, las cuales serán atendidas sin ningún tipo de inconvenientes”, remarcó Castro.

“Son afirmaciones muy lejanas a la realidad; acción propia de las personas que no desean el crecimiento de la ciudad y que apuestan a la mentira para postularse a cargos electivos”, agregó que “dudo que una persona como Mario Sabbatella, esté tan desinformado sobre la procedencia de los fondos con los que estamos realizando las obras de asfalto”, y aclaró que los mismos no forman parte del endeudamiento, sino que provienen del tesoro municipal y de un aporte no reintegrable realizado por la Provincia.

“Lamento que el legislador prefiera mal informar a los vecinos, a cerciorarse adecuadamente sobre los avances de los trabajos y la conformación de los montos que estamos invirtiendo”, agregó.

Al respecto, Castro informó que el área a su cargo supervisa constantemente las obras de asfalto que se ejecutan en Viedma. Además, antes de proceder al encarpetado de las calles que se intervienen en esta primera etapa, se efectúan estudios de suelo con la colaboración de Vialidad Provincial, a fin de establecer la calidad de la base.

Desde el municipo se resaltó que se trata de una inversión histórica para la ciudad, destinada a la concreción de obras que son necesarias. Obras que se suman a otras que se están ejecutando, con la presencia de las empresas contratadas en la ciudad, dispuestas a atender los requerimientos que vayan surgiendo.

De las constantes supervisiones que la Municipalidad de Viedma realiza en los trabajos de asfalto que se ejecutan, se observaron algunas irregularidades menor en la avenida Costanera, en el sector lindante al club Sol de Mayo, sencillas de solucionar, más ahora que la empresa se encuentra en la ciudad continuando con el paquete de obras previsto, y en el marco de la garantía vigente, se indicó.