Básquet: Petrolero, Español y Atenas se preparan con vistas a playoffs

Tres de los cuatro equipos zonales comenzarán mañana la postemporada en la Liga Argentina de Básquet. Luego de una exigente fase regular, Petrolero enfrentará a Villa Mitre, Centro Español a Temperley y Atenas a La Unión.

El factor común de los conjuntos neuquinos y el Maragato es que derrotaron a sus rivales en los dos enfrentamientos de la etapa de clasificación. No sólo los resultados los ponen como favoritos en sus respectivas series, sino que el juego respalda las chances de avanzar. Para ello, será fundamental mantener la ventaja de localía que les otorga la ubicación en la fase de ordenamiento.

Petrolero se armó para pelear arriba y lo hizo. El equipo de Daniel Jaule quedó en la puerta del top 4 y es el mejor de los que empiezan a competir mañana. “Luchamos por entrar entre los cuatro pero igualmente cumplimos varios de los objetivos. No fuimos de los más regulares, tuvimos rachas. En cuanto a funcionamiento se vieron cosas interesantes”, declaró Esteban Cantarutti a “Río Negro”.

El perimetral cordobés recalcó que el Matador tiene jugadores de jerarquía y experiencia que ya han ganado cosas importantes, algo que puede pesar en estas instancias.

También destacó el apoyo de la gente, que llenó el Mosconi en la mayoría de los partidos y puede ser importante en playoffs. “Disfrutamos del aliento del público, sentimos el acompañamiento”, subrayó.

Esteban coincidió con la idea de que la temporada ha sido muy pareja y no hay candidatos excluyentes como en otros años. “El equipo que se quedó con el 1 llegó a la punta en las últimas dos fechas. Hay que darle el mérito a Estudiantes porque funcionan bien como equipo, pero no hay ningún cuco. Cualquiera le gana a cualquiera. Por la calidad de planteles que hay, no veo favoritos”, cerró Cantarutti.

Centro Español dio la gran sorpresa de la temporada. Por su juego y sus números, terminó como uno de los mejores desde enero hasta abril. Usó el primer semestre para acomodarse en la categoría y tiene ventaja de localía contra el Gasolero.

“Entendimos la filosofía del Boty (Santángelo) y somos un equipo muy intenso. Nuestro fuerte es la defensa, eso nos permite correr la cancha. Khapri (Alston) es clave, fue el mejor extranjero de la fase regular y nos aportó gol”, dijo Valentín Burgos.

El base destacó a Agustín Llanán y Nicolás Remolina, con quienes comparte puesto. “Cada uno aporta lo suyo, fuimos encontrando mejor funcionamiento y tenemos un plantel largo, todos están a la altura cuando les toca. En lo que viene puede pasar cualquier cosa y hay que estar atentos”, comentó.

Para el Torito es su primera participación en la segunda categoría del básquet nacional y el saldo es más que positivo, porque los resultados acompañan la gestión del club que creció en cantidad de integrantes y calidad de trabajo en el último tiempo.

Atenas de Patagones está acostumbrado a la reclasificación. Por tercera temporada consecutiva en la categoría, jugará esta instancia. La primera vez fue ante Cicilista de Junín en 2015/16 y en la pasada temporada superó en quinto partido ante Rocamora y luego fue finalista de la Conferencia Sur, después de dejar en el camino a Viedma en la semi.

La particularidad el cruce con La Unión es que enfrentará a su extécnico Guillermo Bogliacino que ahora conduce a los entrerrianos. El entrenador tiene la ventaja de conocer las a la mayoría del plantel.

Bogliacino había hecho una gran campaña pero la comisión directiva argumentó el final del vínculo por “desgaste”.

No le fue bien a su reemplazante Facundo Sucatzky. Tras esa partida, el lugar fue ocupado por su asistente técnico, Manuel Gelpi.

En la 2017/2018 alternó más malas que buenas. En la última fecha de la etapa regular, el equipo Maragato cayó ante Viedma (descansará por haber sido el 3). De todas formas ya había salvado la ventaja de localía para el primer cruce con una levantada.

“Ya nos enfrentamos dos veces contra La Unión y ambos fueron triunfos. La clave es cerrarle la vía de gol y tratar de ser claros e inteligentes en las ofensivas. Todos los equipos se potencian en los playoffs y por eso no hay que tener errores”, afirmó Emiliano Agostino, uno de las llaves ofensivas de Atenas.

Los playoffs arrancan mañana y los zonales buscarán pegar de entrada para avanzar en la parte más atractiva del certamen.