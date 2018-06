Comenzó el juicio contra el padre que golpeó brutalmente a su bebé de cinco meses

“Entré a la cocina y le estaba dando piñas fuertes en la cabeza”, relató la madre de una bebé de cinco meses, que fue brutalmente golpeada por su ex pareja y padre de la pequeña. La declaración fue parte de uno de los testimonios clave del juicio contra el muchacho acusado además de otros dos hechos.

La violencia era moneda corriente en ese ámbito doméstico. Varias veces la golpeó por lo que la mujer, también muy joven, decidió dejar la casa del hombre e irse con su mamá y radicar una denuncia 3040.

“Pero me prometió que no iba a tomar más y volví. Estuvimos algunas semanas bien, pero se me descontrolaba un poco”, aseguró.

La acusación, compuesta por los fiscales Juan Pedro Puntel y la adjunta Mariana Giammona le endilga tres hechos diferentes al acusado, una primera agresión en contra de su hija efectuada el 27 de junio de 2017 en el interior de su vivienda cuando la golpeó con una zapatilla; un segundo hecho, producido 45 días después cuando le propinó golpes de puños en la cabeza y amenazó a su pareja para evitar que ella denuncie el hecho y finalmente la desobediencia judicial ya que el hombre tenía prohibido acercarse a la madre y a la niña.

El segundo hecho, el que mayor gravedad reviste, está calificado legalmente como tentativa de homicidio agravado por el vínculo, al que se le suman las lesiones leves y graves también agravadas y la desobediencia judicial.

Se prevén tres jornadas de debate en la que se escucharán las versiones de más de una decena de testigos. Entre ellos, personal del Hospital Artémides Zatti y de la Policía de Río Negro. Se espera también la declaración de la psiquiatra forense -quien brindará resultados acerca de pericias realizadas tanto a víctima como al imputado - y el médico del mismo cuerpo.

La Defensa del imputado fue ejercida por la Defensora oficial, Graciela Carriqueo quien relató su teoría del caso, haciendo hincapié en el fracaso de las políticas públicas manifestando que la pareja estaba en condiciones de vulnerabilidad, detallando la historia de adicciones a la droga y el alcohol que desde muy chico padeció el acusado, negando además su participación en el hecho.

La segunda jornada se desarrollará el jueves a partir de las 8:30 ante el Tribunal compuesto por los jueces Carlos Reussi, Itziar Soly y Adrián Dvorzak.

El hombre se encuentra detenido con prisión preventiva. El caso llegó a juicio luego de que se rechazara un acuerdo entre las partes, por el que se le había impuesto una condena que fue considerada insuficiente por el magistrado actuante.