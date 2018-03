Confirman al nuevo secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Viedma

Oscar Echeverría, quien se desempeñó en el Consejo de Ecología y Medio Ambiente de Río Negro durante el gobierno de Miguel Saiz, asumirá por Laura Ramos que estuvo en ese cargo durante las dos gestiones de Foulkes en la comuna.

Es que en febrero, la ahora ex secretaria de Turismo y Desarrollo Económico no ocultó su intención de ser la próxima candidata de Cambiemos y además, las discusiones con el intendente no se disimulaban.

En una publicación semanas atrás en Facebook consideró necesario “tomar distancia de esta gestión” y agradeció al intendente donde sostuvo que “más allá de nuestras profundas diferencias, me designara al frente de este área; rol que he asumido con la más absoluta dedicación, puesta al servicio del cargo que desempeño y de la ciudadanía de Viedma, sin dobleces y con la misma energía con la que me sentara en una banca, el 10 de diciembre de 2007”.