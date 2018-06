Declararon tres testigos y un imputado, en la cuarta audiencia por los Sobresueldos

La audiencia de este miércoles del juicio por sobresueldos se cumplió con tres testimonios y la indagatoria del ex Tesorero General, José Ongaro, quien desplegó documentación para justificar el cobro por ventanilla bancaria de los fondos para esos adicionales salariales.

Ongaro es uno de los once enjuiciados. Los otros funcionarios del ex gobernador Miguel Saiz son los ex ministros César Barbeito, Omar Contreras, Juan Acatino, Cristina Uría, Alfredo Pega, Francisco González y Diego Larregui; los ex secretarios Aníbal Hernández y Sergio Pendas; y el ex Contador General, Gustavo Picci.

El ex Tesorero mostró la declaración jurada requerida por el banco Patagonia para autorizar el retiro por ventanilla, lo cual, ocurría con las entregas de sobresueldos a los funcionarios. Ongaro admitió la firma de la documentación entregada al banco donde se consigna que los valores para cobrar se destinarían para el “pago de suplemento personal por dedicación exclusiva funcional”.

El nudo del juicio está concentrado en el apartamiento de esos pagos del sistema regular de haberes. La acusación considera a la irregularidad en un desvío de fondos mientras que la defensa afirma que no se trataban de salarios entonces no tenía igual tratamiento.