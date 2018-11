El CET N° 6 cuestionó la descalificación en el Desafío ECO

El equipo del Centro de Educación Técnica (CET) N° 6 de esta capital brindó mayores pormenores en torno a la descalificación del auto N°57, y señaló que “fue excluido injustamente de la competencia Endurance del DESAFÍO ECO YPF, destruyendo todo el gran desempeño del equipo durante la competencia”. La causa, comunicada informalmente, fue la utilización de un piñón de 18 dientes. Este fue enviado por la organización en el kit para la construcción del auto, en vez de uno de 20 dientes. Es decir, que según los estudiantes recibieron el equivocado.

Señalaron que “nunca nos pudimos enterar que habíamos recibido un piñón erróneo, ya que el reglamento técnico de la competencia dice que deben emplearse las relaciones de corona suministradas, pero en ningún lado dice que el piñón debe ser de 20 dientes, nunca supimos que teníamos un piñón incorrecto”.

Se les explicó esto al comisario deportivo y al organizador, que evidentemente se había cometido un error por parte del DESAFÍO ECO YPF, y que “nunca pudimos saber de ese error porque el reglamento no da especificaciones, que no era justo que nos excluyan por un error de ellos. De haberlo sabido se habría hecho el reclamo. La respuesta fue que era imposible que la organización se equivocara, y la fundamentación fue que éramos el único caso con un piñón distinto (lo cual no es justificación suficiente), cuando ni siquiera lo revisaron en todos los autos. Y que revisaban todos los kits antes de enviarlos, algo que deja dudas ya que nos enviaron una caja controladora quemada y a otros equipos también les dieron elementos fallados”.

Los estudiantes puntualizaron que “se nos acusó de obtener ventaja deportiva, lo cual es muy relativo. En aspectos técnicos, un piñón más chico da ventaja a mayores velocidades, pero exige más consumo de energía en cambios de aceleración y a bajas velocidades, que son las que se manejan en esta competencia ya que el auto circula en un promedio de 25 kilómetros por hora” y “en otras palabras, es muy probable que tener un piñón de 18 dientes incluso nos haya perjudicado”.

Luego de esto, según sostuvieron, se le informó al comisario deportivo que se iba a tener que recurrir a una apelación, y “la respuesta fue que para apelar la escuela debía pagar 18.000 pesos y a eso sumarle costos de acciones judiciales”.

Los integrantes del auto 57 precisaron que el comisario de la prueba “llamó al alumno jefe de equipo (único encargado de defender a la escuela en la situación ya que no permitieron la presencia de docentes) a un rincón, y le dijo: “si apelás tenés que pagar 18.000 más acciones judiciales y no vas a ganar, en cambio si dejas que te excluyamos no te afecta en nada porque de todas formas no ganaste”.

En opinión de los alumnos “es más que obvio que una exclusión, opacando todo nuestro desempeño, esfuerzo y honestidad, sí nos afecta, por más que no ganemos. También, este mismo hombre, ante la firme postura y argumentación del alumno le dijo, insinuando sospechas: “qué raro que sepas tanto el reglamento sobre este tema de la transmisión”, como si se hubiera estudiado esa parte a propósito sabiendo del problema del piñón, lo cual no fue así. El conocimiento de todo el reglamento se debe a que es una de las funciones del jefe de equipo”.

Los alumnos recodaron que “la escuela no tiene el dinero que solicitaron para la apelación, por algo tuvimos que recurrir a una beca para poder participar en esta edición del Desafío Eco YPF, y a duras penas tuvimos plata para poder hacer el auto”.

Denunciaron que “no tuvimos otra opción que aceptar en llanto la exclusión. Luego se les solicitó al comisario deportivo y a las autoridades de la prueba una comunicación formal por escrito de dicha exclusión aclarando las causas, y se negaron”.

Por otro lado, mencionaron que “algo que también genera mucho dolor en el equipo es que en esta misma revisión técnica a los mejores autos clasificados, donde nos excluyeron, pudimos presenciar la aprobación de autos (que eran favoritos antes de la carrera) que con solo mirarlos se puede ver que no cumplen el reglamento, y esto nos genera muchas dudas sobre la igualdad de condiciones en la que participamos todas las escuelas”.