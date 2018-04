El matadero de San Javier todavía no funciona

El matadero de San Javier, viejo reclamo de los productores de pequeños animales del Idevi, ya está listo para funcionar, pero aún no faena.

Las autoridades y los chacareros cruzan culpas y responsabilidades. “No hay cerdos”, dijo el comisionado de Fomento del Fuerte, Javier Garavaglia, aunque luego se corrigió y aclaró que no hay animales con la documentación necesaria en cuanto a vacunación y requisitos bromatológicos para pasar por la flamante planta inaugurada el 19 de diciembre pasado.

Por su parte, el presidente del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior, Marcos Castro, en declaraciones a Nacional Viedma, manifestó que los problemas tienen que ver con los vínculos entre los propios productores, habló de mala fe y de que algunos están obstaculizando la puesta en marcha. Aseguró que en relación a la infraestructura no existen inconvenientes. Dio plena garantía de que están todas las obras realizadas, aún aquellas que tienen que ver con los efluentes de la producción para lo cual se realizaron ductos y piletas y en las que solamente resta colocar un tamizador que se encuentra a resguardo.

“Ojalá se superen estas cuestiones de vínculos, porque de infraestructura no falta nada, están todas las habilitaciones de los organismos competentes y se hizo la totalidad de las obras necesarias”, aseguró. Agregó que el matadero “podría hoy tranquilamente comprar animales a productores, faenarlos y comercializarlos pero no hubo ningún pedido formal al gerente de la planta, Martín Carrión, que ya fue designado”. Sostuvo que “si un productor hoy solicita faenar sólo debe hablar con el gerente y reunir la documentación”.

Por su parte, Garavaglia indicó que “hay sólo cuatro productores con la documentación, hoy no hay ningún pedido para faenar”, situación que consideró “triste y preocupante”. Concluyó que “hay productores a los que nos les interesa, otros siempre apostaron a que no se pusiera en marcha”.

En tanto, los chacareros aducen que no están las obras de efluentes culminadas y manifiestan que, en caso contrario, no se les avisó de que la planta esté en condiciones para operar. Lo cierto es que a cuatro meses de inaugurado, con una inversión de unos 2 millones de pesos, el matadero aún no cumple su objetivo para el faenamiento de pollos, cerdos, corderos y chivos.