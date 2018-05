Investigan si fue intencional el incendio de un auto

Un llamativo incendio se registró esta madrugada en el auto de Paolo Etchepareborda, conocido dirigente gremial de UnTER e integrante del Socialismo local, que es materia de investigación para determinar las causas.

”No tengo pruebas para vincularlo a un hecho intencional” indicó al tiempo que explicó que el auto llevaba más de dos horas y medio parado en la puerta de su domicilio y que “previamente no tuvo fallas eléctricas”.

Etchepareborda contó que “a las 1.30 cuando salgo a fumar en un balcón que tengo en casa y veo la llama sobre la punta del auto, en la parrilla donde está la marca del auto; desesperadamente quise apagarlo, no se apaga y apareció la policía que llamó a los bomberos y logran apagarlo después de unos 15 minutos”.

El vehículo sufrió daños en el frente y el capot. “Es un auto modelo 2010 y nunca sospeché que pudiera tener algún tipo de falla” dijo y agregó que “las cosas básicas que se le hacen a un auto, se le hicieron siempre”.

El dirigente sostuvo que “me parece raro que estando estacionado se empezó a prender fuego, sobre todo en ese lugar. No puedo sospechar de nadie en particular, pero entiendo que quienes estamos en la actividad política y gremial a veces decimos cosas que molestan a otras personas o sectores y esto puede ser consecuencia de ello”.

Pero aclaró que “no puedo denunciar a nadie en particular y no me parece correcto denunciar a alguien o un sector sin tener pruebas. Para esa está la policía, para investigar, seguramente debe haber cámaras en esta zona porque hay un colegio importante, es una zona comercial, una esquina muy transitada”.

Según Etchepareborda, “si fue intencional se podrá comprobar y sino habrá sido una accidente, creo que sería lo mejor “, enfatizó.