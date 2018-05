Juntos tendrá candidatos propios en las próximas elecciones

Juntos Somos Río Negro de Sierra Grande ya confirmó que participará de las elecciones municipales del año que viene y no hará alianzas con el partido del Intendente Nelson Iribarren.

La máxima referente de Juntos en Sierra Grande, la legisladora Roxana Fernández, confirmó que el año que viene serán una propuesta mas dentro de las que existan y que no será en una alianza con el intendente Nelson Iribarren como fomentaron algunos medios locales esta semana. “Nunca me llamaron para preguntarme por eso me parece bueno aclararlo” expresó.

Descartó alguna alianza y señaló quefortalecerán el piso de votos que tiene desde las últimas elecciones con los jóvenes que día a día se suman a trabajar por el partido.

La parlamentaria por ahora no desliza nombres, ni siquiera el suyo como potencial candidatos. “La ventaja que tenemos es que con hechos podemos demostrar mucho de lo que se ha hecho en toda la provincia”, señaló.

En las últimas elecciones municipales Juntos quedó tercero relegado por la polarización y fuerte distancia que existía entre los candidatos del Frente para la Victoria (Renzo Tamburrini) y del PUL (Nelson Iribarren).

En las elecciones para diputado nacional del año pasado Juntos quedó segundo cómodo y ese piso de votos consolidó al partido en la esfera local.