La interna de Juntos no descansa y generó tres renuncias esta semana

El reposo ya es un estado extraordinario en el oficialismo, cruzado por la inestabilidad generada en la orfandad del continuador del proceso. En la última semana, la contienda interna arrojó tres funcionarios renunciados.

El más difundido fue el desplazamiento del secretario de Gobierno, Felix San Martín, tras circular un audio donde -en una charla “privada”- insulta al vicegobernador Pedro Pesatti.

El gobernador Alberto Weretilneck concluyó en su salida cuando la tensión no se detenía y la marea complicaba al ministro Luis Di Giacomo, superior inmediato de San Martín.

Al inicio de la semana, el mandatario había instruido para apartar de sus cargos jerárquicos en Aguas Rionegrinas (ARSA) a Ivana Porro y Marcelo Falsetta, vinculados al legislador Ricardo Arroyo, quien recientemente se fue del bloque de Juntos.

Por motivos diferentes, esas pérdidas responden a batallas intestinas. No son cambios ligados a la gestión y menos aún a las andanzas de la oposición, liderada por el roquense Martín Soria.

Un hilo suelto quedó del suceso de San Martín, quien asistió a un asado con media docena de empleados y funcionarios, habló groseramente de Pesatti, fue grabado por un partícipe, que cedió ese audio y luego fue difundido por Whatsapp. La infidelidad fue palpable y en el gobierno se hurga en el comensal responsable. Se sospecha de Yamil Mohana, el director de Comisiones de Fomento, con otras incriminaciones de deslealtades en Jacobacci, marcadas por el gobernador el año pasado.

Persisten los recelos, entonces difícilmente exista sosiego en Juntos.

No tiene dominio de la situación y Weretilneck se incomoda. Quiere y habla de otro cuadro. Así, el martes admitió ante la prensa que “recalculará” el tiempo de la definición de la formula, prevista para junio (“en 60 días”, dijo en el acto de abril de Allen). Será en julio o agosto. “No hay ansiedad. No pasó nada raro ni traumático”, describió. Es su deseo, no el escenario genuino.

Cedía, tres días después, al secretario porque el estrujamiento interno llegaba a su ministro político.

Las diferencias de hoy se vinculan al padecimiento del oficialismo en pleno: la inquietud del proceso para 2019 y, en consecuencia, las diferentes opciones del armado político y de los candidatos. Di Giacomo -conjuntamente con Facundo López- lidera el ala de Juntos que promueve a un candidato ajeno al peronismo y, obviamente, excluyen a Pesatti.