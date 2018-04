Las clínicas levantaron el corte pero los médicos cobran plus

Las clínicas de Viedma y San Antonio Oeste adheridas a Capresa levantaron durante el mediodía del viernes el corte de servicios al Ipross que mantenían desde el martes último, aunque sus médicos continúan cobrando plus a los afiliados, por el 50 por ciento del costo de la consulta.

La obra social pagó aproximadamente unos 60 millones de pesos a los prestadores de la Zona Atlántica, según se informó oficialmente, con el objetivo de que se regularicen los servicios y garantizar la atención a los afiliados de la obra social provincial.

Durante el último día hábil se efectuó el pago de 10.500.000 pesos de la cápita de febrero a la Cámara de Prestadores de Salud y se canceló la totalidad de lo adeudado en concepto de extra cápita, aproximadamente unos 8 millones con lo que las autoridades de la obra social consideran saldada la deuda.

Por otro lado, se comunicó que en la última reunión con referentes del sector se definió una prórroga del convenio capitado por 30 días, con el objetivo de que se restablezca la atención a los afiliados de la obra social en la Clínica Viedma, el Sanatorio Austral y el Policlínico de San Antonio.

Luego de este período, se establecerán convenios individuales con modalidad prestacional.

Por otro lado, Ipross canceló con el Colegio Médico Zona Atlántica la diferencia del 5% de enero, correspondiente a 335 mil pesos, luego de haber realizado la auditoría correspondiente, más 6 millones correspondientes a la cápita de febrero.

Respecto del convenio con el Colegio de Farmacéuticos pagó también ayer 24 millones correspondientes a diciembre y 11 millones pertenecientes a la primera quincena de enero.

No obstante, en los nosocomios adheridos a Capresa, los profesionales cobran 200 pesos de plus más el bono de Ipross, por consultas que para quien no tiene obra social cuestan 400 pesos.

En tanto, algunas farmacias mantienen restricciones en las coberturas, en particular en aquellos medicamentos con planes del 100 por ciento.