Las imágenes de la Feria de Ciencias en Viedma

Los proyectos presentados

Primer Grado

-“A qué se deben tantos pisos”. Filosofía

-“Estoy pero no me ves... ¿qué es?” Ciencias Naturales

-“Una canasta muy especial”. Naturales

-“Llegaron las asombrosas Caperucitas”. Lengua y Literatura

-“Creando prototipos de robots”. Tecnología

Segundo Grado

-“Veo mucho, poquito, nada”. Naturales

-“Las mujeres... ¿cruzaron?”. Ciencias Sociales

-“Entre hechizos, pócimas y palabras mágicas”. Lengua y Literatura

Tercer Grado

“La identidad no es un cuento”. Sociales

Cuarto Grado

-“Del dicho al hecho”. Sociales

-“Arroz con leche”. Naturales

Quinto Grado

-“Agua que no has de beber, no la dejes correr”. Naturales

Sexto Grado

-“Recuperando identidad”. Sociales

-“Susurrando, susurrando, mensajitos voy dejando”. Lengua y Literatura

-“¿Solución o problema?”. Naturales

-“¡Desastres!”. Naturales

- “Érase una vez... LA VIDA”. Naturales

-“Mandalas originarias”. Plástica

“Visibilizando invisibles”. Sociales

Séptimo Grado

-“Un viaje en el tiempo”. Naturales/Plástica

-“América libre”. Sociales