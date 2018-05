Ojeda no irá al Concejo y no habrá interpelación

El intendente Luís Ojeda reiteró que no concurrirá a la sesión de interpelación que fue convocada para mañana jueves a las 10, por la falta de controles en la cancha del club Rácing en la que se produjo el fallecimiento por electrocución del joven Nicolás Gutierre el 23 de febrero pasado

“Mi postura es la misma. No es correcto que me presente a participar de un acto que no está reglamentado y no me ofrece ninguna garantía” expresó el jefe comunal. Y consideró que “el escrito que presenté tanto en la Justicia como en el CD contiene toda la información que querían conocer sobre el tema, porque responde a las 24 preguntas que figuraban en el proyecto que fue votado para habilitar este proceso”.

Ese escrito, sin embargo, fue rechazado por el Concejo y las bancadas opositoras argumentan que no es cierto que no exista reglamentación vigente para llevar a cabo la sesión.

Por su parte, el titular del cuerpo Luis Esquivel (FpV en disidencia) también se mostró firme en su intención de denunciar penalmente a Ojeda si, tal como sostiene, no acude al encuentro. “Le cabe una denuncia penal por incumplimiento de funcionario público, y también evaluaremos una acción administrativa” dijo el edil.

Ojeda, sin embargo, le restó importancia a esa posible denuncia. “Considero que todo el procedimiento es irregular porque la ordenanza que lo habilita no está reglamentada. Así que en ese marco que denuncie lo que quiera” alegó el intendente.

Cabe recordar que al municipio se le cuestiona el rol de contralor de las actividades que ofrecía el club Rácing. Mientras que el oficialismo considera que buscan “politizar” la tragedia que acabó con la vida del adolescente.