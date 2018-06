“Quiero que la Justicia me ayude, yo estoy pasando una vida dolorosa”

“El hombre tiene que saber dónde está, porque con él ha salido esa noche y ya no ha vuelto”. Con desesperación y mucho dolor, Beatriz, la madre de Silvia Vázquez Colque, recién llegada desde Bolivia sumó su testimonio clave para la investigación de la desaparición de su hija, ocurrida hace casi un año, en esta capital.

Hoy, la marcha de #NiUnaMenos tendrá justamente este objetivo: reclamar por la aparición con vida de la mujer que el 4 de junio de 2017 dejó sus dos pequeños hijos y a su propia madre, quien había llegado a visitarla desde su país pocos días antes.

Vázquez Colque, a principios de ese mismo año había sido herida con un cuchillo por su ex marido, en un hecho que la Justicia calificó como lesiones, sin que le impusiera restricciones ni limitaciones a su libertad. La convocatoria (con velas y antorchas) es a las 17 desde Wintter y Álvaro Barros, donde hay un mural de Silvia Vázquez Colque. Marcharán hasta la plaza San Martín.

El viernes, Beatriz sumó su relato al expediente. Ya había hablado telefónicamente con los fiscales pero ahora se presentó y se constituyó en querellante con el patrocinio letrado del ex juez, Favio Igoldi.

Estuvo acompañada por su hija Verónica y por el grupo de Mujeres Organizadas de la Comarca,

En conferencia de prensa anticipó parte de lo que luego ratificó en sede judicial. “He llegado desde Bolivia en busca de mi hija. Como madre quiero que la justicia me ayude porque yo estoy pasando una vida tremendamente dolorosa, no puedo más. Como madre pido de todo corazón, quiero saber de mi hija. He sufrido gravemente porque mi hija ha desaparecido de mi lado. El hombre tiene que saber donde está porque con él ha salido esa noche y ya no ha vuelto”, expresó.

Cuando desapareció Silvia, Beatriz estaba de visita en Viedma, convivió por una semana en la casa del barrio 30 de Marzo y fue una de las últimas personas que la vio.

La relación de pareja no era buena. Los celos comenzaron mucho tiempo antes y en enero se produjo la agresión por parte del marido.

Aquel 4 de junio, la pareja, los niños y la abuela fueron a ver un partido de fútbol. Alrededor de las 19 horas dejaron a Beatriz y a los niños en la casa y volvieron a salir. Desde entonces no supo de su hija. “Compraron unas cervezas en la cancha y me dejaron en la casa con los niños. Me he despertado el lunes y le he preguntado por mi hija. Me ha dicho que se ha llamado un remise y se ha ido. ‘No creo’, le he dicho yo. Le he seguido preguntando y me ha dicho que no va a venir. Le he preguntado si no le ha hecho algo a mi hija y ahí me ha contestado que se ha ido con su macho pues”, relató Beatriz, que hoy marchará con la premisa de “No estamos todas, falta Silvia”.