Paritarias: recién en junio el gobierno convocará a los gremios

En gabinete se acordó ayer que Educación se reúna con UnTER y convocará a la Función Pública con la participación de UPCN y ATE por los pedidos de los gremios. Esos encuentros serán en los primeros días de junio, según adelantó el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo.

Simultáneamente, la conducción de UPCN deliberó en Viedma, reivindicando que “somos más de 14.600 afiliados” y piden “respeto del gobernador”. En su comunicado, el gremio, liderado por Juan Carlos Scalesi, volvió a cuestionar que no se lo escucha y censuró el “uso descabellado del presupuesto”, apuntando a los “millones para financiar carreras de autos; millones para financiar empresas deficitarias; adecuación millonaria a los precios de licitaciones ya cerradas; sobre cálculos en presupuestos públicos”.

La organización resaltó que fue “unánime la coincidencia sobre la necesidad de reunión oficial donde se analice la coyuntura preocupante de los salarios”, insistiendo que el “gobernador debe convocar a la nueva Mesa de la Función Pública”.

Scalesi manifestó que el “gobernador debe entender que es absolutamente insuficiente el ‘acuerdo’ salarial del 4,5 % para el primer semestre. No es un ocurrencia de la UPCN, es la demanda real de los trabajadores que ya no saben cómo hacer para llegar a fin de mes. Debe tener en cuenta que a la devaluación del peso se le suman, la suba de la nafta, el aumento de las tarifas muy por encima de cualquier porcentaje salarial, la inflación y la remarcada constante de precios mientras los salarios quedan cada vez más abajo”.

Por su parte, el secretario gremial, Luis Rosas explicó que la actitud de Weretilneck “parece la de un niño caprichoso que sabe que ya no va a tener un juguete (en referencia a que no tiene posibilidades de reelección) porque está actuando de manera muy perjudicial para los rionegrinos, incluyendo los trabajadores de la Administración”. Criticó el “uso descabellado del presupuesto como los millones para financiar carreras de autos” mientras pretende ”con cierto tono autoritario mandarnos a callar a los trabajadores, diciéndonos que hasta agosto no se abre la posibilidad de un cambio”.

Al final, el gremio solicitó al gobernador que “saque el pie de la cabeza de quienes le llevan adelante el trabajo de cada día en la Administración Pública. Nos cansamos -agrega- de ser el último orejón del tarro en las prioridades de un gobernador que ya se va y que poco o nada parecemos importarle”.