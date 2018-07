Se suspendió la audiencia del juicio por los sobresueldos

El debate judicial de sobresueldos iba a continuar este lunes pero fue suspendido, y se reiniciará mañana. Las razones no fueron informadas oficiales y, según trascendió, el Tribunal habría postergado por la solicitud de la defensa ya que ciertos imputados -como el ex ministro César Barbeito- no podía salir de El Bolsón por la última nevada.

Tres testigos estaban citados para hoy y se notificaron de la postergación al concurrir a tribunales. Esos testimonios quedaron para mañana mientras el miércoles se cumplirán con los alegados del fiscal Hernán Trejo y de los defensores.

La última audiencia se cumplió el viernes, con la indagatoria a la ex ministra Cristina Uría y la presencia de cuatro testigos, entre ellos, el ex secretario de Producción y también ex titular del área administrativa de la Legislatura, Ricardo Del Barrio. Su exposición fue importante en favor de la línea argumental de la fiscalía, que reitera la tratamiento irregular dado al pago de esos adicionales salariales.

Del Barrio desmintió que esas cancelaciones fueran equivalentes a los gastos reservados de la Legislatura ya que estos correspondían a erogaciones para “funcionamiento de cada bloque”, negando su similitud administrativa que conforma un argumento de los defensores.

Anteriormente, Uría negó toda “participación” en la definición del mecanismo, considerando que su aplicación fue a partir del 2004 cuando ella asumió en la titularidad de Salud en el 2007.

En otra parte de su exposición, la ex ministra manifestó que “siempre se firmó el recibo y se los resguardo por si se los requería. Es muy dudoso -agregó- que alguien firme algo algo que no recibió. No me quedé con nada que no me correspondía, salvo el monto por mi cargo de ministra”, resaltó. Al final, Uría aclaró que no existía nada por justificar porque no se hizo “nada fuera de lo legal”.

Mañana martes, desde las 12, seguirá el juicio donde están imputados once miembros del gabinete del ex gobernador Miguel Saiz.