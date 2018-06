Sin gas en la escuela de Guardia Mitre: buscan otras alternativas

Al no lograr consenso entre los padres que prefirieron no enviar sus hijos al colegio alegando que los calefactores eléctricos y la salamandra no garantizaban el normal funcionamiento, Educación decidió una tercera alternativa utilizando otras instalaciones para que los alumnos de Guardia Mitre puedan retomar el servicio educativo.

Durante una reunión encabezada por la delegada regional Mariela Maidana con la comunidad educativa se acordó que el dictado normal de clases se trasladará a una casona y una biblioteca que pertenecen al Municipio local.

Este conflicto se generó días atrás cuando dos alumnas resultaron intoxicadas con monóxido de carbono. Hasta esa localidad llegaron técnicos de Camuzzi que retiraron el medido del edificio que alberga a unos 130 alumnos, de los cuales 77 cursan la primaria y el resto el Nivel Medio.

En ese momento, la empresa distribuidora de gas recomendó cambiar llaves, arreglar un artefacto y modificar el sistema de ventilación, sin embargo se buscó asesoramiento en uno de los más destacados expertos en instalación, que a su criterio, había que cambiar cañerías luego de detectar inconvenientes que no garantizaban la seguridad.

En tanto, la Municipalidad decidió llamar a otro matriculado y en ese momento se aplicó el Plan B con calefactores y una salamandra, que no fue aceptado por los padres.

Con el traslado a otras instalaciones se buscó calmar la situación que lleva un poco más de una semana sin el servicio educativo para ambos ciclos.

Frente a esta situación, el legislador Mario Sabatella que visitó las instalaciones y se reunió a los padres, expresó su preocupación por la falta de sensibilidad del gobierno provincial y la búsqueda por resguardar a la integridad física de alumnos, personal docente y no docente.

Asimismo, se reunió en Viedma con el gerente operativo de la empresa Camuzzi Gas del Sur, Carlos Ghezzi, a quién le solicitó la mayor celeridad en solucionar el tema.