Sin la presencia de Ojeda, sesionó el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de San Antonio Oeste realizó la sesión convocada para la interpelación del intendente Luis Ojeda, quien no concurrió tal como había anticipado a este medio.

La sesión fue presidida por el titular del cuerpo Luis Esquivel (FpV en disidencia) y contó con las presencias de los ediles José Clemant, Elizabeth Mereles y Alejandro Raileffe (Juntos Somos Río Negro) y de Diego Colantonio (UCR), mientras que no accedieron al recinto Fabiana Labiunda, Jorge Sánchez Pino, Ayelén Spósito y Fabio Mirano (Frente para la Victoria).

Tras media hora de espera, tal como marca el reglamento, fue levantada la sesión, aunque antes se le permitió hablar a Patricia Campos, la mamá de Nicolás Gutierre, el joven fallecido el pasado 23 de febrero por una descarga eléctrica en una cancha de fútbol del club Rácing.

“La negligencia de la municipalidad le costó la vida a mi hijo” indicó la mujer porque “estaría vivo si el lugar hubiera sido clausurado” y agregó que ”el intendente le sigue faltando el respeto, de la peor manera, a mi familia porque tendría que haberse presentado a la sesión para responder todas las preguntas”.

Ojeda había anticipado que “mi postura es la misma. No es correcto que me presente a participar de un acto que no está reglamentado y no me ofrece ninguna garantía” y consideró que “el escrito que presenté tanto en la Justicia como en el CD contiene toda la información que querían conocer sobre el tema, porque responde a las 24 preguntas que figuraban en el proyecto que fue votado para habilitar este proceso”.

Ese escrito, sin embargo, fue rechazado por el Concejo y las bancadas opositoras argumentaron que no es cierto que no exista reglamentación vigente para llevar a cabo la sesión.