Sobresueldos: piden prisión efectiva para Barbeito y González

Para Sergio Pendas y Aníbal Hernández, en su calidad de subsecretarios, pidió dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua, mientras que para el ex contador, Gustavo Picchi, por el delito de incumplimiento pidió la multa máxima de 12500 pesos e inhabilitación por un año.

En tanto, pidió tres años de prisión en suspenso y también la inhabilitación plena para los ex ministros Juan Accatino, Alfredo Pega, Cristina Uría, Omar Contreras, Diego Larreguy y para el ex Tesorero José Ongaro.

El fiscal Hernán Trejo solicitó cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para el ex ministro César Barbeito y el ex secretario general de la Gobernación Francisco González, por considerarlos culpables del delito de peculado al ser los responsables de la distribución irregular de los sobresueldos.

¿Qué dijo la defensa?

El abogado defensor del ex ministro César Barbeito, Damián Torres, pidió la absolución de su defendido y destacó la legalidad del procedimiento de pago de los denominados sobresueldos.

En ese sentido planteó que la partida fue incluida en el presupuesto y que se publicaba en el Boletín Oficial. Se preguntó por qué el ex gobernador Saiz no figura entre los imputados como tampoco algunos ex ministros.

“No se hizo esto para ocultarlo, estaba en las previsiones presupuestarias, no se puede imputar una persona cuando hay todo un circuito administrativo que cumplir”, aseguró Torres.

Dijo que la distribución “no era discrecional, era reglado” y calificó la acusación como “una barbaridad” con características “contradictorias”.

Sostuvo que la causa tuvo carácter “electoral”, y que existe “conflictividad política, no jurídica”. Finalmente pidió que el Ministerio Público investigue a los legisladores Nicolás Rochás y Alejo Ramos Mejía por la supuesta coacción contra el fiscal Hernán Trejo, por sus declaraciones recientes.