Socios de la mutual bancaria rechazan la venta de lotes

Un grupo de asociados a la Asociación Mutual Personal del ex Banco de la Provincia de Río Negro lanzaron una ofensiva antes las actuales autoridades de esa entidad y la Dirección de Cooperativas y Mutuales con el propósito de frenar la venta de propiedades para hacer frente a un déficit actual de más de cuatro millones de pesos.

“No es momento político-económico de vender ninguna propiedad, máxime teniendo en cuenta que gran parte del producido será afectado a gastos corrientes y desconociendo las gestiones llevadas adelante que desencadenaron en que la única alternativa sea vender”, afirman en una nota dirigida a la actual conducción encarnada por Marta Morón.

Rechazan la asamblea convocada para este sábado en Choele Choel que propone vender propiedades en Viedma y El Bolsón, aduciendo que el lugar elegido provocaría la no concurrencia de socios activos.

A su vez, advirtieron -para evitar irregularidades en la votación- que el Estatuto impide a los miembros de la Comisión Directiva y a la Junta Fiscalizadora votar “en asuntos relacionados con el manejo de fondos y de bienes”.

Los opositores a estas decisiones tomadas para la actual conducción en ese sentido de solicitar autorización para vender, dijeron desconocer como asociados las gestiones realizadas a los fines de obtener recursos que permitan cubrir gastos corrientes que “extraoficialmente sabemos que existen”

Asimismo, denunciaron que “tampoco sabemos a ciencia cierta, la cantidad de asociados (activos y adherentes) con los que cuenta la Mutual, cuestión por demás relevante, ya que se aduce la necesidad de hacer un reempadronamiento y no se tienen estos datos concretos”.

Este grupo dirigió sus quejas al director de Cooperativas y Mutuales, Osvaldo Rampelloto, por la agenda establecida para discutir en el plenario de Valle Medio, insistiendo en que no solo no comparten la convocatoria sino que no se cuenta con información económica financiera de entidad a la fecha que sustente el pedido de enajenamiento de bienes y los proyectos de aplicación de los resultados económicos de las ventas.

Entre los firmantes de la nota a la conducción mutual, se encuentra el presidente saliente, Arnoldo Casarini, quien criticó la decisión adoptada por la Mutual, y señaló que “esto nos trae recuerdos de la época en que Luis Fontana presidía la entidad, y se tuvieron que vender bienes para pagar deudas espúrea, y no fue para invertir lamentablemente”.

Rechazó que le puedan achacar alguna anomalía a su gestión, ya que “en dos años no dijeron nada, y ahora nos caen para justificar toda su impericia”.

Denuncia que la actual gestión hizo un desvío de fondos en ayudas económicas (para sueldos), y “cuando me fui, dejé 455.000 pesos en la cuenta madre, 170.000 de una rifa, y créditos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por 110.000 pesos”.