Todo listo para las actividades en Viedma por el aborto legal y seguro

“Para que el derecho al aborto sea ley, porque elegimos cada día activar por el reconocimiento social y legal de la decisión sobre nuestro cuerpo y nuestros territorios. Estamos transitando un camino histórico que no tiene vuelta atrás, somos protagonistas de esta conquista y por eso invitamos a toda la comunidad a participar de esta jornada, para ser parte y exigir al Congreso lo que la sociedad ya definió”, expresaron las mujeres referentes del movimiento.

“El aborto inseguro no debe ser la sentencia de muerte para ninguna persona gestante, es momento de terminar con esta injusticia social, con la hipocresía, la doble moral y con la desigualdad”, afirmaron.

Cecilia Peña, una de las exponentes, destacó además la importancia de recuperar y hacer obligatoria en las escuelas la Educación Sexual Integral.

“Decidir sobre nuestros cuerpos no debe ser nunca un delito, Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, concluyeron.