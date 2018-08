Triple presentación de La Gran Martell en la Comarca

Tres noches a puro rock se vivirán en Viedma y Patagones desde este martes al jueves con la presencia de La Gran Martell, una banda integrada por tres músicos de larga trayectoria que llevan adelante una gira patagónica.

El trío está integrado por el baterista Jorge Araujo (quien tocó en Divididos por nueve años), Tito Fargo (ex Hurlingham Regggae Band con Luca Prodan, ex guitarrista de los Redonditos de Ricota y eventual reemplazo de Germán Daffunchio en Sumo) y Gustavo Jamardo (ex bajista de Porco).

En el 2005 editaron su primer disco, grabado enteramente en una sola toma. Luego, realizaron varias presentaciones en todo el país (incluyendo el festival Pepsi Music 06).

En marzo de 2008 editaron “Dos huecos”, grabado y mezclado en los estudios El Santito.

“Un volcán” es un disco dividido en dos partes. La primera, en formato electroacústico, consta de cuatro temas y fue editado en agosto de 2010. La segunda parte está anunciada para diciembre. Es una coproducción entre la banda y el guitarrista César Silva y tuvo como tema de difusión a “El amigo del rey”.

A fines de 2006 el trío editó “4”, un disco grabado a cinta abierta en apenas dos días. En la primera jornada grabaron improvisaciones y, en la segunda, registraron cinco canciones ya formalmente compuestas. Nada estaba librado al azar: la preproducción les demoró prácticamente un año. Y luego de esas jornadas de estudio, a cargo del ingeniero de sonido Barry Sage, le siguieron varios meses de post-producción para “armar las canciones” a partir de esas improvisaciones.

Este martes y miércoles actuarán en Patagones, en Casa Crespo Hotel Boutique, el jueves en el Pub Bella Vista y continuarán su derrotero el 10 en Puerto Madryn, el 11 en Comodoro y el 12 en Caleta Olivia.

Los músicos, en diálogo con DeViedma, destacaron la incorporación de la tecnología a sus espectáculos aunque también pusieron en valor la posibilidad de conservar elementos del rock tradicional. Con influencias que van desde Jimi Hendrix a Spinetta, y desde los Betales a Piazzola, los versátiles intérpretes, desplegaran temas de sus diferentes álbumes, en una versión acústica en el hotel maragato y electrónica en el pub viedmense.