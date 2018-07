Vuelve el boxeo profesional a Viedma

Este sábado se desarrollará un festival de boxeo profesional, luego de varios meses. La velada se realizará en el gimnasio municipal Fioravantti Ruggeri de Viedma, a partir de las 21.

La pelea de fondo la protagonizará el viedmense Jorge “El Canelo” Cevalles y será su segunda presentación a nivel profesional. Se enfrentará al bonaerense Maximiliano “El Matador” Ríos, quien lleva dos peleas en el profesionalismo y ambas fueron caídas por KO técnico. El combate será a cuatro asaltos (3x1).

Las entradas están a la venta a un costo de 150 pesos las populares y 200 el ring side.

Pero la velada tendrá una previa imperdible, donde los combates del box masculino serán a tres round (3x1) y en las femeninas (2x1).

En la semifondo se medirán Martín Carrasco de San Antonio Oeste frente a Lucas Pucci de Bahía Blanca.

Además, las viedmenses Cintya “La Peque” Cevalles irá frente a Fernanda Severo de Trelew; y Aldana Monte también ante la trelewense Mica Torres.

Los otros combates: Carlos “El Terrible” García (Viedma) vs Edgardo Pouso (Patagones), Rodrigo Cao (Bahía Blanca) vs Alejandro Cader (Viedma). José Casasola (Viedma) vs Darío Augusto (Viedma) y Rodrigo Moure (Viedma) vs Erik Soto (Viedma).