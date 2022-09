Villa Pehuenia: correr en la nieve con el K21 series y disfrutar del cerro en temporada baja

Correr en lo alto, sobre la nieve, con los lagos Aluminé y Moquehue como grandes y hermosos testigos no tiene precio. Con más de 900 inscriptos, este fin de semana se desarrollará la carrera más esperada en Villa Pehuenia-Moquehue: el K21 series. Durante el circuito no podés perderte de las imágenes que destacan la belleza del entorno natural y debés aprovechar para esquiar un ratito en el Cerro Batea Mahuida, total, no cuesta tanto.

Para esta etapa la competencia se realizará en su circuito original con un trazado que recorrerá el Parque de Nieve del Cerro Batea Mahuida, en un terreno que tendrá un gran porcentaje de nieve.

La etapa blanca, la mística de la montaña y la calidez de una aldea que se prepara para recibir a corredores y acompañantes. Un encuentro con la madre tierra, en su región más pura, con los espejos de agua que reflejan añosas araucarias.

El circuito K21 recorre un 80% sobre nieve. En territorio las y los integrantes de la Comunidad Mapuche Puel son anfitriones y anfitrionas, que concientizan sobre la identidad del territorio en el que se desarrolla el evento, lo que se traduce en un desafío de running único.

K21 SERIES tendrá, dos distancias, 21K y 10K, la inscripción de esta incluye: Medalla de finisher. Chip de control para clasificación. Una remera técnica de corredor. Servicio de hidratación en ruta y llegada. Servicio de control.

Toda la información sobre este evento en la nieve, podes encontrarlo en https://kseries.run/evento/villa-pehuenia/

Cuánto sale esquiar en Batea Mahuida de Villa Pehuenia

Para disfrutar de sus pistas, el parque propone pases en temporada baja desde mañana. El pase por el día completo sale $3.200 y los medios de elevación $2800. Deberás sumar el alquiler de equipos, el día completo a $2100. Si querés tomar clases, como mínimo te saldrá $3400 para una hora individual y $2800 grupal, máximo 5 personas. Jubilados y menores de 10 años, no abonan pase. Hay descuentos a contingentes

Los valores están sujetos a modificación y hay más información en http://www.cerrobateamahuida.com.

Cómo llegar a Villa Pehuenia y a Batea Mahuida

Paseos por el lago, otra manera de vivir el lugar.

Desde la ciudad de Neuquén, distante 370 km, se toma la ruta nacional 22 hasta la ciudad de Zapala. En esta localidad se puede tomar la ruta provincial 13 por Primeros Pinos en dirección a Villa Pehuenia. Desde allí se recorren 118 km, 50 por camino pavimentado y el resto por ripio consolidado.

Otra opción es salir desde Zapala por la ruta provincial 46, transitando por el parque nacional Laguna Blanca en dirección a la localidad de Aluminé, a 121 km. Desde este punto son 63 km hasta llegar a Villa Pehuenia, siempre bordeando el río Aluminé. Siempre se debe consultar el estado de las rutas antes de salir.

Para información en tiempo real sobre estado de rutas y accesos a Villa Pehuenia, consultar en de la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén: Tel: 0810-333-RUTA (7882), Parte diario online: Clic aqui.