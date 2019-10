En el inicio de la actividad en el circuito de Phillip Island, sede del Gran Premio de Australia, Maverick Viñales dominó hoy las dos tandas de entrenamientos con pisos totalmente distintos, ya que por la mañana la lluvia se hizo presente y, unas horas después, el asfalto se secó.



En la primera sesión de ensayos, Viñales fue el más destacado con un tiempo de 1m 38s 95/100.



La tanda de entrenamientos estuvo marcada también por la fuerte caída de Fabio Quartararo con la Yamaha del Petronas SRT.



Quartararo fue trasladado al hospital del circuito y solo sufrió traumatismos, pero no fue de la partida de la segunda tanda. “Tuve suerte de que no me rompí nada”, afirmó el piloto, quien tiene un hematoma en el tobillo derecho.



Quartararo sufrió una fuerte caída en el primero de los entrenamientos. Gentileza.

En la segunda tanda de entrenamientos, Viñales volvió a imponer condiciones y marcó 1m 28s 82/100 en su mejor pasada, por lo que aventajó a Andrea Dovizioso, con la Ducati, y a Cal Crutchlow, con Honda.



Las Ducati de Danilo Petrucci y Jack Miller completaron el Top 5. El campeón Marc Márquez quedó sexto y Valentino Rossi, quien cumplirá su prueba 400, se metió séptimo.



La fecha 17 del Mundial continuará a las 20.50 con la tercera tanda de entrenamientos, y mañana desde la 1.05 se cumplirá la clasificación.