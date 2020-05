Violencia de género en Choele Choel: preocupa la baja de denuncias

En la zona del Valle Medio no existe una secretaría de la Mujer. Alertan sobre la falta de profesionales para abordar los casos.

Un cordón amarra, une dos cosas, marca límites. El cordón sanitario de Choele Choel, busca impedir que se propague el Covid-19, pero mientras los ciudadanos permanecen aislados, las denuncias por violencia de género bajan y se teme que las mujeres estén atadas a sus casas, a sus parejas violentas, sin chances de buscar ayuda.

“Las denuncias bajaron. En el hospital no se reciben oficios, que es por donde entran generalmente las situaciones. Está justicia parada. No creo que haya una disminución de casos, creo que se debe a que la mujer convive con el violento y no está pudiendo salir a la comisaría”, dice Marlene Holsinger trabajadora social del servicio social del hospital de Choele Choel y abre el panorama de una situación compleja.

En Valle Medio no existe una secretaría de la Mujer. Hubo un espacio, y en algún momento se dijo que nombrarían a alguien para que esté al frente, pero si se hizo, los que trabajan con los casos de violencia, no lo saben.

Los profesionales sostienen que las situaciones pueden explotar cuando se levanten las restricciones o antes por un hecho trágico. “Por año atendemos unas 180 situaciones y ahora hace un mes y medio no atendimos ningún caso. Se frenó todo con la cuarentena”, asegura Marlene.

Para recibir atención, una víctima debe ir a la comisaría de la familia. Esa institución funciona desde fines de 2017 en Choele, con personal especializado y su rol es el abordaje inicial de la problemática de violencia de género.

La oficial María Melinguer es quién está al frente y comentó: “si comparo el mes de marzo con abril hubo una disminución importante de denuncias. Por eso, habilitamos un canal alternativo de contacto a través de Whatsapp y decidimos llamar a los casos más complejos. No hacemos seguimiento, pero esta situación debíamos ver como estaban”.

Marina Vinet es trabajadora social y forma parte del equipo técnico de la comisaría, compuesto por dos trabajadoras sociales, una psicóloga y una abogada. “Hay mucha preocupación. El alerta es por lo que pasa ahora y lo que puede pasar después. En algún momento eso saldrá y puede a colapsar todo”, agrega.

“Hay que remarcar que no solo la víctima puede hacer la denuncia, cualquiera que conozca la situación está habilitado”. Marina Vinet, trabajadora social.

Según las trabajadoras sociales, el momento que se vive es complejo porque a la violencia, se suman otros factores. En este período que no pueden salir, los chicos no van a la escuela y muchas veces las alertas vienen de aquí. Todo lo que pasa, queda en la casa. A eso, se suma la falta de dispositivos para el abordaje de la violencia machista.

Teléfonos para denunciar 2946-442295 Es el teléfono fijo de la Comisaría de la Familia. Funciona las 24 horas. 2946-412861 Es el Whatsapp que se habilitó para brindar atención a las víctimas en este contexto de aislamiento.

Momento y falencias

Para recibir atención, el camino es acercarse a la comisaría y si no pueden, cuando se contactan por teléfono les envían el móvil de la unidad que colabora con ellas. Se toma la denuncia. Después se manda el informe al juzgado de familia y piden la intervención de otras instituciones.

“Es necesario el acompañamiento para que no vuelva a la relación. Si hay niños se da intervención a la Senaf. Si es más material, al municipio o Desarrollo Social de la provincia y si requiere tratamiento al hospital. Son pocos los profesionales y armamos este criterio nosotras para no sobrecargarlos, ”, dice Vinet.

A la situación por la pandemia, se suma la falta de dispositivos para el abordaje de la violencia machista.

Marlene explica que si bien la creación de la comisaría de la familia, o que justicia tenga más cargos son logros importantes, en la parte intermedia de atención y acompañamiento a las víctimas hace falta una unidad de violencia.

“Es un espacio que bien manejado puede resolver un montón de cosas, más allá de la denuncia. Hay que pensar que es una mujer sometida, que muchas veces tiene una dependencia económica, que debe seguir un tratamiento. Nosotras además de con violencia, trabajamos con cuestiones de salud, en los centros de salud y somos tres”, dice la licenciada y deja a la vista que están desbordadas.

La intervención en cuestiones de violencia, indica, es cuerpo a cuerpo y ante una situación extrema, hay que resolver demasiadas cosas, desde lo económico, lo vincular, lo psicológico. Por otra parte, los expertos sostienen que las víctimas tardan en denunciar a sus agresores. Por eso, el trabajo que se pueda realizar antes de la denuncia, es vital, pero en Valle medio, está ausente.

No son los únicos derechos vulnerados. Hoy, si una mujer se acerca al hospital a hacer una Interrupción Legal de Embarazo, la experiencia será terriblemente frustrante porque todo se extendió. “No se pueden seguir los pasos de manera habitual, es problemático hacerlo ya sea para que las personas se acerquen al hospital, para conseguir insumos”, afirma Marlene.

Desde el servicio social, por otra parte, se trabaja con los hombres violentos, pero también aquí están limitadas. “Nos capacitamos para eso, pero no hay adherencia, ni una cuestión de justicia que las haga obligatorias. Ellos obviamente no creen que son el problema, así que dejan de venir. Hay que apoyar a la víctima, pero también hay que intervenir sobre el violento”, dice Marlene.

La pandemia en Valle Medio, como en otras regiones, dejó a la vista que el abordaje de la violencia de género está desprotegido.

