¿Por qué se celebra el Día de Star Wars el 4 de mayo?

El 4 de mayo de 1979 Margaret Thatcher fue electa primera ministra en Gran Bretaña y un diario publica “May the 4th be with you”, algo así como: “Este 4 de mayo es tu día”. Pronunciada en inglés es muy parecida a “May de force be with you” (que la fuerza te acompañe), la frase más famosa de la saga.



Los fanáticos consideraron aquel azar fonético una buena excusa para establecer ese día como el del filme.