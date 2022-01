Vivir la odisea de pasar días sin agua potable en Roca

“Hace quince años que vivo en el barrio y hace más de diez años que pagamos la boleta del servicio en mi casa sin deudas. Acá es muy complicado porque soy mamá, tengo tres nenas y que falte el agua es un problema porque no le puedo garantizar la higiene a mi bebé de siete meses que tiene una enfermedad”, detalló Vanesa, una vecina de calle El Cauquén y Saavedra en bario Nuevo.

Los habitantes de esta zona, al norte de Roca, sufrieron durante toda la semana pasada el faltante del recurso hídrico por alrededor de 96 horas. Algunos, incluso, estuvieron más tiempo.

Esta situación se dio en una de las semanas más calurosas del verano, donde la temperatura escaló por encima de los 40º , lo cual complicó aún más el panorama de estos barrios.

En un contexto sanitario, donde la limpieza del hogar y la higiene personal son elementos claves para combatir los contagios, las familias de barrio Nuevo, Quinta 25 y sus zonas aledañas, resultaron muy perjudicadas.

Foto: Emiliana Cantera

El desabastecimiento se produjo a partir de un problema en el tendido eléctrico interno del predio de Quinta 25, sitio donde se encuentra el tanque de distribución.

Como consecuencia de este daño técnico, el funcionamiento de los tableros de alimentación de las bombas de barrio Nuevo fueron afectados. Aunque, el martes ya se encontraban reparados con la intervención del personal de electromecánica de Aguas Rionegrinas (ARSA).

A partir de esta restauración, los operarios de la empresa estatal aseguraron que el agua comenzaría a volver paulatinamente, empezando por la zona baja y llegando, -último- a la zona alta de barrio Nuevo.

”He tenido que llegar al extremo de ir a visitar familiares de otros barrios para ir a buscar agua en bidones”, añadió Vanesa.

Los vecinos que poseen tanques de agua en sus hogares llegan a tener un poco de presión por las noches. Aunque, la mayoría de las veces, el caudal es tan poco que no alcanza a subir a los techos.

Vanesa explicó que se tiene que levantar entre las 3 y 4 de la madrugada para poder llenar recipientes con agua para substistir durante el día.

Foto: Emiliana Cantera

“Es imposible seguir así. En los últimos días, el agua solo viene de noche e incluso hay varios días que no llega”, indicó.

A partir de este problema, fue que se organizaron en el barrio y realizaron diversos reclamos. Algunos juntaron firmas y, mediante un acercamiento al Centro Integrador Municipal (CIM), reclamaron la falta de acceso al recurso a través de Defensa al Consumidor.

Mientras que otros, optaron por iniciar reclamos telefónicos a través de los números de la empresa estatal prestadora del servicio.

“Hasta el momento no tenemos novedades. Tengo todas las boletas pagadas desde el día uno que contraté el servicio”, culminó Vanesa.

Barrios sin conexión a la red

Otra de las zonas afectadas por la falta de agua son las tomas o asentamientos precarios, los cuales tienen que resistir los calores con una sola entrega semanal del recurso.

Esta asistencia se brinda por parte de la Municipalidad de Roca, a través de sus unidades y la contratación de camiones cisterna que recorren distintos puntos de la ciudad, llenando los tanques, bidones y demás recipientes de las familias.

Alan Villagra es un joven que vive hace cinco meses en una de las últimas calles de barrio Nuevo, donde no existen conexiones a la red principal. “Con estos calores es muy importante tener agua durante la semana. Me gustaría que pase al menos un día más, porque no alcanza”, relató Villagra.

“Algunos vecinos desconocen que el organismo responsable de la provisión de agua es ARSA y, al ver a los camiones municipales realizar el abastecimiento durante los cortes, interpretan que es el municipio quien debe reestablecer el servicio”, expresaron desde la Dirección de Obras Públicas del municipio.

Dato 96 horas sin agua hubo en los barrios de la zona norte de Roca. Un desperfecto eléctrico ocasionó el problema.