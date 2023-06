Video: mirá qué lindo está Chapelco a dos días de la apertura

Así de lindo está cerro Chapelco en una imagen tomada hoy. Foto: Prensa Chapelco.

El sábado 1 de julio comenzará la temporada de esquí en Chapelco. Y mientras en el cerro de San Martín de los Andes trabajan a todo vapor para dejarlo en óptimas condiciones para la apertura, mirá que belleza cómo están las pistas a la espera de que los esquiadores las disfruten a pleno de cara al volcán Lanín.

Con las nevadas de los últimos días más la anunciada por el pronóstico el domingo, todo parece indicr que el centro de esquí presentará su mejr cara para empezar con las actividades, aunque aún resta confirmar las áreas que serán habilitadas.

Mientras tanto, por razones de seguridad, el cerro de San Martín recordó que mientras no se encuentre operativo no está permitido el ingreso de peatones y esquiadores para realizar caminatas, circuitos con raquetas, esquí alpino, de travesía, snowboard y otras actividades de montaña.

Entre las novedades pata esta temporada, los anuncios están relacionados con la conectividad aérea y los accesos al centro de esquí, con nuevas inversiones y obras de infraestructura para mejorar los servicios en pistas y paradores gastronómicos, y con una agenda de eventos.

En cuanto al crecimiento de la conectividad aérea, ya que al Aeropuerto Aviador Campos de San Martín de los Andes arribarán más de 41 vuelos semanales, entre ellos los dos de Aerolíneas Argentinas directos desde San Pablo, más las conexiones en Buenos Aires, desde donde se sumarán tres desde julio de la low cost JetSmart.

El pase diario para un adulto en el cerro de San Martín de los Andes costará $24.300 en temporada alta, $21.800 en la media y $19.400 en la baja. Menores (6 a 11 años) y seniors (60 a 69 años) los valores serán de 19.400 ; $17.500 y $15.500 respectivamente. Infantes (0 a 5 años) y mayores de 70 años, sin cargo.

Hay muchas opciones, como el pase de fin de semana o de tres a siete días. Pueden ser por días consecutivos, o no. Por ejemplo, tres días no consecutivos en temporada baja salen $57.600 mayores y $46.100 menores y en alta $72.000 mayores y $57.600 menores.

Así estaba la Base hoy. Foto: Prensa Chapelco.

A eso deberás sumar el alquiler de equipos, si no contás con ellos. El equipo completo de esquí, por día para mayores sale $10.500 y menores $8.400 y de SUP $16.800 en temporada baja y esquí mayor $13.100 menos $10.500 y SUP $21.000 en temporada alta.

Chapelco espera a los esquiadores de Brasil, Chile y Uruguay

Los turistas de afuera, no sólo se verán beneficiados por el tipo de cambio, sino por el posicionamiento alcanzado por el cerro en esos mercados a través de las giras internacionales promocionales que el área comercial realizó en los meses previos a la temporada, junto al Gobierno de la Provincia del Neuquén y a la ciudad de San Martín de los Andes.

También hay expectativas sobre el crecimiento del mercado argentino. Los registros de la pre-venta de servicios para fechas de julio, agosto y septiembre, superan a los de temporadas anteriores.

Cómo será el acceso por la ruta provincial 19

La circulación en el ascenso y descenso de vehículos desde la RN 40 por la RP 19 hasta la Base, será más fluida este invierno ya que se realizaron trabajos de ensanchamiento y alisado del camino en puntos que resultaban críticos para el tránsito.

Un cerro renovado

En el corazón de Chapelco, en la cota 1700, el refugio Graef creció para hacerse más grande. Este invierno Chapelco inaugurará la ampliación en un 40% de las instalaciones de su parador icónico, aumentando la superficie del salón en el sector que balconea sobre la pista El Palito.

Otra vista de la base en una imagen también tomada hoy. Foto: Prensa Chapelco.

Mientras avanza el desarrollo del nuevo Parador Antulauquen, Chapelco inaugura esta temporada un refugio alternativo en Plataforma 1600 de 450m2, que será un espacio cerrado y calefaccionado, cómodo, amplio y práctico, con servicios gastronómicos para todos los gustos.

Por su parte, el Parador Rancho de Manolo que se ubica en la cota 1500 sobre la pista Pioneros, en el invierno 2023 estará renovado para quienes hagan un alto en el esquí, en el acceso a la pista La Brava. Este gran refugio continuará brindando platos de la cocina montañesa, con mejoras en el área de servicios y renovación de los sanitarios

En la temporada 2023 Chapelco será sede de múltiples eventos deportivos.

Así es cerro Chapelco

· Se encuentra a 19 Km de San Martín de los Andes, Neuquén.

· Es el centro de esquí más Premiado de la Argentina ya que recibió el premio a Mejor Estación de Esquí en los años 2015. 2016, 2018, 2019, 2020, 2021y 2022, en los World Ski Awards, la distinción más alta a la excelencia en el servicio que se otorga a nivel global.

· Cuenta con 12 medios de elevación, 28 pistas, y un snowpark. Las pistas de Chapelco ofrecen una progresión de pendiente que permite el aprendizaje fácil y rápido. Chapelco tiene pistas para esquiadores principiantes, intermedios, avanzados y expertos.

· Ofrece 9 hectáreas de nieve inducida a través de cañones de nieve.

· Ofrece Back Bowls para realizar fuera de pista.

· Cuenta con una Esquela de Esquí y Snowboard con instructores capacitados que brindan clases grupales y particulares para todos los niveles. Cuenta, además, con la Junior Academy para chicos de 6 a 15 años, un Jardín de Nieve para niños de 3 a 5 años y una guardería infantil para niños de 3 meses a 3 años.

· Ofrece una Escuela de Esquí Adaptado para personas con capacidades diferentes.

· En la Base tiene un rental de equipos de esquí y snowboard al pie de los medios de elevación, que cuenta con guardaesquí y secabotas gratuitos.

· Ofrece 14 puntos gastronómicos entre paradores, refugios, y food trucks ubicados en distintos lugares de la montaña.

· Propone realizar actividades alternativas de montaña como paseos en motos de nieve, trineos con perros huskies, caminatas en raquetas y parapente.

· La Boutique de Chapelco vende indumentaria, accesorios y regalos.

Más información

Tarifario medios de elevación: https://www.chapelco.com/tarifas-medios-de-elevacion.php Tarifario alquiler de equipos: https://www.chapelco.com/tarifario-equipos.php Tarifario escuela de esquí y snowboard: https://www.chapelco.com/tarifas-escuela-de-esqui-y-snowboard.php Tarifas planes especiales: https://www.chapelco.com/tarifas-planes-especiales.php Tarifas residentes Río Negro y Neuquén: https://www.chapelco.com/tarifas-residentes.php