Buenos Aires lanzó un programa para aprovechar las escalas y conocer la ciudad en 24, 48 o 72 horas

Quienes tienen una escala aérea en Buenos Aires ahora cuentan con una alternativa para aprovechar el tiempo entre vuelos y conocer la ciudad. Visit Buenos Aires, en conjunto con Aerolíneas Argentinas, lanzó Stopover Buenos Aires, un programa que busca convertir a los pasajeros en tránsito en visitantes y sumar nuevas estadías al circuito turístico porteño.

La propuesta invita a los viajeros a extender su paso por la capital argentina durante 24, 48 o 72 horas. Para incentivar la estadía, ofrece beneficios exclusivos en alojamiento, gastronomía, actividades culturales y traslados terrestres, con opciones para organizar una visita breve sin necesidad de modificar por completo el itinerario.

La iniciativa se apoya en la conectividad de Aerolíneas Argentinas, que permitirá a sus pasajeros acceder a la plataforma digital del programa e incorporar una escala extendida a sus viajes habituales.

“Buenos Aires es uno de los principales puntos de conexión aérea de la región y queremos que cada pasajero que pasa por la Ciudad tenga una razón para quedarse, aunque sea por uno, dos o tres días. Con Stopover Buenos Aires buscamos transformar la conectividad en turismo, generar nuevas oportunidades para el sector y lograr que más viajeros incorporen a Buenos Aires como parte de su recorrido”, señaló Valentín Díaz Gilligan, presidente de Visit Buenos Aires y del Ente de Turismo de la Ciudad.

Hoteles, gastronomía y experiencias culturales

El programa reúne beneficios de distintos prestadores turísticos para facilitar la organización de una estadía corta. La propuesta incluye alojamientos, restaurantes, circuitos culturales y servicios de movilidad, con una plataforma centralizada para consultar las opciones disponibles.

La Asociación Hotelera de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires (AHT) articuló con sus establecimientos asociados una serie de ventajas comerciales para incentivar las pernoctaciones y atraer nuevos huéspedes.

“Desde la AHT celebramos esta alianza estratégica para convertir las conexiones aéreas en noches de hotel inolvidables. Nuestra hotelería está lista para recibir a estos viajeros con beneficios exclusivos, un servicio de excelencia y la hospitalidad distintiva de Buenos Aires”, destacó Cristina Stegmann, presidenta de la filial porteña de la entidad.

La propuesta también incorpora al sector gastronómico. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) participa de la iniciativa para ampliar las oportunidades de consumo y reforzar el atractivo de la cocina porteña entre los visitantes nacionales e internacionales. Desde la entidad, su presidente, Camilo Suárez, señaló que el programa puede contribuir a extender las estadías y generar más actividad para hoteles y establecimientos gastronómicos.

Cómo acceder a Stopover Buenos Aires

La iniciativa funciona a través de una plataforma digital que permite consultar los prestadores adheridos y conocer los beneficios disponibles para organizar una visita de uno, dos o tres días.

“Queremos que quien llegue a la Ciudad tenga la oportunidad de descubrir Buenos Aires y que encuentre rápidamente una propuesta atractiva y beneficios que lo incentiven a quedarse”, explicó Karina Perticone, directora ejecutiva de Visit Buenos Aires.

El punto de origen de tu pasaje debe estar fuera de Argentina, independientemente de tu nacionalidad.



Verifique que el punto de origen de su pasaje esté fuera de Argentina y consulte con Aerolíneas la tarifa y el itinerario elegibles.



Incluye desde la reserva original una estadía de más de 24 horas en Buenos Aires, entre la llegada a AEP o EZE y el siguiente vuelo del mismo pasaje hacia otro destino.



Emití el pasaje del 01/10/2026 al 31/03/2027 inclusive, con el Stopover incluido desde la reserva original.



Para usar los beneficios, realizará tu visita del 01/10/2026 al 30/04/2027 inclusive y confirmará las condiciones de cada establecimiento.

El programa también permanece abierto a nuevos prestadores privados que quieran sumar sus servicios a la oferta turística. Quienes tengan previsto hacer una escala en la capital argentina pueden consultar los beneficios y planificar su visita en el sitio oficial: stopover.visitbue.app.

Con información de Noticias Argentinas