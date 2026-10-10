Comodoro Rivadavia presenta la nueva temporada: mar, meseta y mucho por descubrir

Stand up paddle y paseos embarcados son algunas de las experiencias que ofrece la ciudad sobre el mar.

Comodoro Rivadavia invita a mirar la ciudad desde distintos escenarios. Hoy, entre las 10 y las 21, la Costanera y la nueva Estación Náutica serán los puntos de partida de una jornada que reunirá a prestadores y emprendedores turísticos y pondrá en movimiento algunas de las experiencias que forman parte de la propuesta de la ciudad para esta primavera y verano. Habrá actividades a precios promocionales, música, gastronomía y circuitos para quienes quieran redescubrir un destino que se extiende más allá de su costa.

“Comodoro tiene de todo para posicionarse como un destino turístico en la Patagonia, con una oferta que va del mar a la meseta”, destaca Eduardo Carrasco, gerente de Comodoro Turismo.

La propuesta también buscará poner en valor el trabajo de los prestadores locales que se incorporaron a la oferta turística y avanzaron en la regularización de sus actividades. La idea es que los propios vecinos conozcan esas alternativas y se conviertan también en quienes recomienden y cuenten todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

El mar, punto de partida

Comodoro tiene una relación estrecha con el mar, pero la propuesta turística invita a sumergirse en ese paisaje y no solamente contemplarlo desde la costa. Habrá paseos embarcados, travesías en kayak, stand up paddle, nado en aguas abiertas y propuestas de buceo para quienes quieran descubrir qué ocurre debajo de la superficie. Una de las experiencias más particulares será el snorkeling con lobos marinos, que permite acercarse a la fauna.

La nueva Estación Náutica, uno de los puntos de partida.

La Estación Náutica funcionará como uno de los puntos desde donde se desplegarán estas experiencias, aunque el paisaje continuará mucho más allá del agua. Para quienes prefieran recorrer tierra firme, la ciudad ofrecerá senderismo, trekking, cabalgatas, cicloturismo, excursiones en vehículos 4×4 y safaris fotográficos. En pocos kilómetros, el escenario cambia y aparecen la meseta, los cañadones, las formaciones rocosas y los miradores.

Hugo Lemos, prestador de Zeus Buceo, destacó en diálogo con Río Negro Radio el crecimiento de Comodoro como destino turístico. “Estamos creciendo turísticamente desde hace varios años muy bien. Estuvimos hace poquito en la FIT y mucha gente del país nos decía que hemos crecido exponencialmente”, contó.

Para Lemos, uno de los desafíos será mostrar una oferta que todavía resulta desconocida para muchos viajeros. “La visibilidad de mostrar lo que hay es importante, porque mucha gente desconoce las actividades que tenemos o piensa que porque hay viento no se puede hacer nada”, señaló.

El mar será uno de los grandes protagonistas de su propuesta. Desde Zeus Buceo ofrecen experiencias de buceo y apnea que permiten descubrir otro paisaje, con bosques de algas y una fauna marina diversa. “Tenemos muchas actividades hermosas tanto dentro como fuera del agua. Particularmente del agua, tenemos todo lo que es subacuática para hacer buceo o apnea, unos paisajes y una fauna divina”, explicó.

Uno de los grandes escenarios naturales será el Área Natural Protegida Rocas Coloradas, donde el mar y la meseta se encuentran en un paisaje de colores y formas que parece cambiar a cada paso. El Valle Lunar, La Tómbola, Pico Salamanca y el Monte de Meteoritos forman parte de los lugares que se podrán recorrer.

Fauna marina con vistas al Golfo San Jorge.

La costa también ofrecerá otros lugares para descubrir, como el Faro San Jorge, el Farallón y el Cerro Chenque. Allí se podrán observar aves marinas, lobos y otros representantes de la fauna patagónica.

El avistaje de ballenas sei también se sumará a la oferta turística de Comodoro Rivadavia. Desde febrero de 2027, está prevista una propuesta embarcada formal. Los ejemplares pueden observarse a unas dos millas de la costa del Golfo San Jorge, principalmente entre febrero y junio.

Senderismo, trekking, cabalgatas y cicloturismo permiten descubrir los paisajes que se extienden más allá de la costa.

Comodoro también cuenta su historia

La ciudad no se descubre solamente a través de sus paisajes. Para entenderla también hay que conocer la historia que está detrás de sus calles, sus barrios y sus antiguos espacios industriales. El petróleo ocupa un lugar central en esa identidad y puede conocerse a través del Museo Nacional del Petróleo, donde se recupera la historia de una actividad que transformó a la región.

El ferrocarril también dejó sus huellas. El Museo Ferroportuario y los antiguos barrios vinculados con la actividad petrolera y ferroviaria permiten reconstruir parte de ese pasado. Km 3, Km 5, Km 8, Astra y Diadema conservan historias que se podrán descubrir a través de distintos circuitos, mientras que el programa Turista por un día propone recorridos guiados por diferentes sectores de la ciudad para acercarse a su patrimonio, su naturaleza y su identidad.

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