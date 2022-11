¿De qué planeta viniste? Adiviná cuál fue el mejor disfraz de la primera fiesta del Mundial de Qatar 2022

Mariana cuando se preparaba para ir a la fiesta como «Maradona».

En Doha, la capital de Qatar, ya se respira clima de Mundial. Y como casi siempre, son los argentinos los que le ponen más entusiasmo y color en las calles, secundados esta vez por qataríes, indios, turcos y una banda de hinchas de Medio Oriente que caminan al lado, les piden fotos y se aprenden los cantitos, incluidos los locos de Bangladesh que hacen ruidosas caravanas en moto cuando gana la albiceleste. Cosas que pasan cuando se lleva la camiseta que Diego Maradona llevó a la gloria y heredó un tal Lionel Messi, otro barrilete cósmico a la altura del legado.

Entre la primera oleada de hinchas albicelestes hay 22 chicas y chicos de todo el país que llegaron contratados para trabajar en los Fan Fest, el corazón de la movida mundialista, con pantallas gigantes, recitales y bares donde van a vibrar fanáticos de todo el planeta.

Y mientras reciben las indicaciones y hacen las prácticas con los posnet, la manera y las monedas para cobrar, los productos disponibles, la relación con los encargados y todo lo que deben aprender en el terreno, aun tienen tiempo libre para salir a una excursión al desierto o ir a tomar algo a la noche.

La "Scaloneta" rumbo a la fiesta de disfraces

Entre el grupo está Paula Vincent, que llegó desde Las Grutas y es la única de la Patagonia en la delegación. A punto de recibirse de Licenciada en Turismo en Bahía Blanca, con experiencia como guía en los paraísos del Golfo San Matías en la costa de Río Negro, no puede con el genio y siempre está buscando lugares para ir y proponiendo actividades. Y noches atrás, cuando fueron a la primera fiesta de disfraces del Mundial al Mantra bar, filmó este video genial. Ella era Scaloni.

Uno a uno fueron desfilando los jugadores. Como el Papu Gómez estaba Abril, que tiró perfecto el famoso pasito. Serio, todo de negro y gafas al tono, compenetrado al 100 % con el rol iba Seguridad (Pablo). Messi (Adrián), cada tanto miraba al cielo como cuando Lionel le hace la ofrenda a la abuela. Al Dibu (Marcos) por supuesto le cantaban qué loco que está y se reía con ganas.

A Maradona (Mariana) como toda la vida los fotógrafos no le perdían pisada. También brillaban el Pipa Higuain (Fernán) y el Fideo Di María (Iván), mientras la Copa del 86 se mostraba orgullosa en la piel de Lara. El Pájaro Caniggia (Sofi) caminaba con su melena rubia al viento, con ese aire ausente que se esfumaba cuando entraba a la cancha y sino preguntale a Brasil. Otro invitado especial fue el Pocho Lavezzi (Kevin), que estaba igualito. Y así todos.

El momento en el que se anuncia el disfraz ganador: ¡Maradona! Captura de video / Paula Vincent

Después, en el bar, llegó el tiempo de tomar algo, charlar con gente de otros países, maravillarse otra vez de poder estar ahí, entre hinchas y residentes de tantos lugares, la inolvidable experiencia de trabajar en un Mundial después de presentarse a la convocatoria de una empresa internacional de recursos humanos y quedar seleccionados.

La euforia estalló a la hora de elegir el mejor disfraz. Y aunque todos se llevaron una ovación, no hubo discusiones: Maradona fue el elegido y Mariana estaba radiante como cuando sonreía el Diego. Sonó entonces We are the champions y todos cantaron abrazados. Después se fueron a dormir. Al día siguiente, tocaba seguir disfrutando de este sueño.

