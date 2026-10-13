Gratis y frente al mar de la Patagonia: el camping para dormir entre la estepa y las aves migratorias

El viento corre sobre la costa, el mar cambia de color con la luz del día y, en la ría, las aves encuentran un lugar donde detenerse antes de continuar su largo viaje. A 80 kilómetros al sur de Camarones, dentro del portal Bahía Bustamante, el camping agreste Arroyo Marea propone otra manera de acercarse a la Patagonia: dormir cerca del mar, compartir el espacio con la fauna silvestre y dejar que el ritmo de la naturaleza marque la estadía.

Andrés Magariño, uno de los anfitriones del lugar, conoce bien las condiciones de esta costa. Sabe que el viento puede ser parte de la experiencia y que, en un ambiente donde la vegetación ofrece poca sombra, cada espacio tiene su particularidad. Por eso, las instalaciones fueron pensadas para que los visitantes puedan disfrutar del entorno sin perder algunas comodidades básicas.

“El lugar está pensado para pasarla bien sin alterar el entorno. Cuenta con un SUM techado que protege del viento, equipado con luz, agua y una cocina de uso común habilitada de 8 a 22 h y wifi. Pegado al SUM, un deck de madera regala la única sombra del predio después del mediodía: el spot ideal para tomar unos mates con vista al mar”, cuenta Andrés.

La propuesta tiene una particularidad que la vuelve todavía más atractiva para quienes buscan viajar con un presupuesto acotado: la estadía es gratuita y el ingreso se realiza por orden de llegada. No hay que esperar una estructura de servicios similar a la de un camping tradicional, sino entender que se trata de un espacio agreste, donde la comodidad está en buena medida ligada a la posibilidad de convivir con un paisaje que conserva su carácter salvaje.

Dos maneras de acampar frente al mar

Arroyo Marea cuenta con dos sectores para instalarse. Uno es más agreste, con parcelas de arena ubicadas a pocos metros del mar, donde la experiencia se acerca a la idea de acampar en plena naturaleza. El otro ofrece parrillas, mesas y pircas de piedra que ayudan a protegerse del viento, una presencia habitual en esta parte de la costa patagónica.

La diferencia entre ambos espacios permite elegir cómo vivir la estadía, aunque en los dos el paisaje es protagonista. La invitación es a caminar por la costa, sentarse a observar el movimiento del agua, compartir unos mates al reparo y descubrir cómo cambia el entorno a medida que pasan las horas. La ausencia de grandes construcciones y la amplitud del espacio hacen que la experiencia tenga un ritmo distinto al de los destinos más concurridos.

Un refugio para las aves migratorias

La ría es uno de los lugares que mejor muestran la riqueza natural del área. Con la pleamar, el agua avanza sobre este ambiente costero y genera condiciones favorables para la presencia de distintas aves. Garzas, patos y biguás forman parte de la escena, mientras que la costa funciona como un sitio de descanso y alimentación para especies migratorias.

Andrés destaca especialmente la llegada de aves que recorren distancias enormes. “Recibimos al chorlito doble collar que viaja desde el sur de Brasil para tener sus crías, y al playerito rabadilla blanca que vuela más de diez mil kilómetros desde Canadá”, relata.

La fauna terrestre también forma parte de los encuentros posibles durante la visita. Guanacos, maras y zorros habitan la zona y pueden aparecer durante los recorridos. No hay horarios ni garantías para verlos: parte de la experiencia consiste, precisamente, en aceptar que se trata de un territorio silvestre y que los animales no están allí para posar frente a una cámara.

El cuidado del lugar es parte de la visita. En un ambiente de estas características, respetar las indicaciones, evitar dejar residuos y no acercarse a la fauna son gestos esenciales para que el camping y su entorno puedan seguir ofreciendo una experiencia de contacto directo con la naturaleza.

Cómo llegar al camping Arroyo Marea

El camping está ubicado dentro del portal Bahía Bustamante, en la costa de Chubut. Se puede acceder desde el norte o desde el sur, aunque ambos recorridos incluyen caminos de ripio, por lo que conviene organizar el viaje con anticipación.

Datos para planificar la visita

Desde Camarones: son unos 80 kilómetros por la Ruta Provincial 1, en un tramo de ripio.

son unos 80 kilómetros por la Ruta Provincial 1, en un tramo de ripio. Desde el norte: se puede llegar desde Trelew, ubicada a unos 215 kilómetros al norte del área.

se puede llegar desde Trelew, ubicada a unos 215 kilómetros al norte del área. Desde el sur: el acceso también se puede realizar desde Comodoro Rivadavia, a unos 150 kilómetros hacia el norte, por la Ruta Nacional 3 y luego la Ruta Provincial 28.

el acceso también se puede realizar desde Comodoro Rivadavia, a unos 150 kilómetros hacia el norte, por la Ruta Nacional 3 y luego la Ruta Provincial 28. Tipo de camping: agreste, con parcelas de arena y otro sector con mesas, parrillas y reparos de piedra.

agreste, con parcelas de arena y otro sector con mesas, parrillas y reparos de piedra. Servicios: SUM techado con luz, agua, cocina de uso común de 8 a 22 y wifi; además, un deck de madera con sombra.

SUM techado con luz, agua, cocina de uso común de 8 a 22 y wifi; además, un deck de madera con sombra. Costo: la estadía es gratuita y el ingreso se realiza por orden de llegada.

la estadía es gratuita y el ingreso se realiza por orden de llegada. Para tener en cuenta: circular a baja velocidad por la presencia de fauna silvestre y consultar las condiciones del camino antes de salir.

circular a baja velocidad por la presencia de fauna silvestre y consultar las condiciones del camino antes de salir. Mascotas: no está permitido ingresar con animales domésticos en toda el área.

Para quienes quieran viajar hasta allí, la recomendación es llegar preparados para las condiciones de un camping agreste y recordar que el entorno es parte central de la experiencia. En Bahía Bustamante, cuidar ese paisaje también es una manera de disfrutarlo.

Más información: Instagram de Parque Patagonia Azul, @parquepatagoniaazul.