Las lagunas de Neuquén donde podés planificar una escapada y descubrir paisajes de otro planeta

Las lagunas Superior e Inferior de Epu Lauquen, en el norte neuquino, forman un paisaje de origen glaciar rodeado de montañas y bosques únicos en Argentina.

Hay un rincón del norte neuquino donde el agua se abre paso entre montañas, los bosques cambian de color con las estaciones y los senderos se internan en paisajes que parecen de otro planeta. Las lagunas Superior e Inferior de Epu Lauquen son el corazón de este escenario, un destino que invita a preparar una escapada, dejar atrás las rutas más transitadas y descubrir una de las áreas naturales más singulares de la provincia.

El lugar está ubicado a unos 45 kilómetros de Las Ovejas y forma parte del Área Natural Protegida Epu Lauquen, creada en 1973 para conservar un territorio de enorme riqueza ambiental. La historia de su paisaje comenzó mucho antes de que se convirtiera en un destino turístico: durante la última glaciación, grandes masas de hielo modelaron los valles, las montañas y las depresiones donde hoy descansan sus lagunas. Un pequeño curso de agua conecta ambas, mientras arroyos y vertientes alimentan la cuenca del río Neuquén.

Dos lagunas, un bosque único y senderos para explorar

Uno de los grandes atractivos de Epu Lauquen es la variedad de ambientes que conviven en un mismo lugar. Las lagunas aparecen rodeadas de vegetación, las montañas dibujan el horizonte y los bosques ofrecen sombra y refugio a numerosas especies. En pocos kilómetros se suceden robles pellines, lengas, matorrales de ñire, estepas de coirones, mallines y sectores de alta montaña.

A 45 kilómetros de Las Ovejas, Epu Lauquen invita a descubrir lagunas, cascadas y senderos en una escapada por uno de los rincones menos conocidos de Neuquén.

Entre esos ambientes hay uno que convierte al área en un sitio excepcional: el bosque de roble pellín. En Epu Lauquen y sus alrededores se encuentran las únicas manifestaciones en Argentina del tipo forestal Roble/Hualo, una formación que alberga especies vegetales que no crecen en otros sectores del país, como el radalillo, la mariposita y la puya. Caminar por estos bosques es descubrir una parte de la biodiversidad patagónica que no se repite en cualquier otro destino.

Para quienes disfrutan de recorrer a pie, uno de los paseos es el sendero Los Robles, que se interna entre los árboles y continúa hasta la cascada Chaquiras. El recorrido permite adentrarse en el bosque y descubrir cómo cambia el paisaje a medida que el agua y la vegetación ganan protagonismo. También existen otras lagunas en dirección a la cordillera, a las que se puede acceder con un guía habilitado.

Un paraíso para observar aves

El agua y los bosques hacen de Epu Lauquen un lugar privilegiado para quienes disfrutan de la observación de fauna. En las ramas y los troncos aparecen cachañas, pitíos, rayaditos y picoleznas, mientras que en los sectores de montaña pueden verse cóndores andinos, águilas moras y caranchos andinos.

El mirador de aves Los Cauquenes permite observar las especies que habitan los juncales costeros de la laguna Inferior, uno de los ambientes de mayor interés del área protegida.

Las costas de las lagunas también concentran una gran diversidad de aves acuáticas. Bandurrias, cauquenes, biguáes, garzas, cisnes, macáes y distintas especies de patos y gallaretas encuentran alimento y refugio en estos ambientes. En particular, los juncales de la laguna Inferior son importantes para la alimentación y la nidificación de muchas de ellas.

Para observarlas, uno de los puntos de interés es el mirador de aves Los Cauquenes, desde donde se pueden contemplar las especies que utilizan la vegetación costera. La experiencia requiere paciencia y atención: a veces alcanza con quedarse quieto y mirar cómo se mueve la vida alrededor del agua.

La fauna del área también incluye zorros colorados, pumas, el monito del monte y el tunduco o tucu-tuco, un roedor adaptado a la vida subterránea. Entre las especies de mayor valor para la conservación se encuentra el huemul, cuya posible presencia es objeto de monitoreos. La cercanía con los Nevados de Chillán, en Chile, donde vive la población más septentrional conocida de esta especie, vuelve especialmente relevante el trabajo de conservación que se realiza en el área.

Epu Lauquen conserva una biodiversidad excepcional, con bosques, mallines, estepas y ambientes de alta montaña que albergan especies de flora y fauna características de la Patagonia.

Una escapada que también guarda historias

Epu Lauquen no solo conserva paisajes y especies. Entre sus montañas y lagunas también hay huellas de quienes habitaron y recorrieron el territorio mucho antes de que se creara el área protegida. Petroglifos y otros sitios de interés dan cuenta de la presencia de poblaciones originarias y suman una dimensión histórica al recorrido.

Entre las lagunas Superior e Inferior se encuentra, además, un sitio relacionado con los Pincheira, una familia de bandoleros que actuó en la región durante el siglo XIX, en los últimos años de las guerras de independencia y los conflictos posteriores. Allí también se puede observar una gran roca errática, transportada hasta ese lugar por la acción de un glaciar, una muestra visible de las fuerzas naturales que dieron forma al paisaje.

La vida del norte neuquino también sigue presente en estos ambientes. Epu Lauquen forma parte del territorio utilizado tradicionalmente por familias crianceras que practican la trashumancia y llevan sus animales a los puestos de veranada durante los meses cálidos. Esa actividad, transmitida entre generaciones, es parte de la identidad cultural y productiva de la región.

Qué hacer y cómo organizar la visita

Al ingresar al área protegida funciona una oficina de informes turísticos donde se puede consultar sobre los recorridos y las actividades disponibles. Entre las propuestas se encuentran las caminatas, la observación de fauna y la pesca deportiva de trucha arco iris, de acuerdo con las condiciones y regulaciones vigentes.

A orillas de la laguna Superior hay un sector de uso diurno con mesas y bancos, además de un camping organizado con sanitarios y proveeduría. Es una alternativa para quienes quieren pasar más tiempo en contacto con la naturaleza y convertir la visita en una escapada de varios días.

Antes de viajar, conviene consultar el estado de los caminos, las condiciones de acceso y los servicios disponibles. El área permanece cerrada al ingreso de visitantes durante el invierno, por lo que es importante confirmar la apertura antes de organizar el recorrido.

Cómo llegar: Se accede por Ruta Nacional Nº40 hasta la ciudad de Chos Malal, de allí se toma la Ruta Prov. Nº43, pasando por la localidad de Andacollo y 5 Kms. antes de llegar a Las Ovejas, se toma la Ruta Prov. Nº45 hasta el ingreso a las lagunas.

La temporada para acampe todavía no inauguró. Se comunicará en Las Ovejas Turismo

Con información de Neuquén Informa