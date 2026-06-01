Mendoza: vinos, montañas y colores, una escapada para ir desde la Patagonia

Las bodegas en otoño, explotan en colores y paisajes inolvidables. Fotos Turismo Mendoza.

“No es lo mismo el otoño en Mendoza”, dice la célebre tonada de Jorge Sosa y Damián Sánchez. Y alcanza caminar unas cuadras bajo los árboles amarillos, ver los viñedos teñidos de cobre o sentir el aire fresco de la tarde entre montañas para entender que la canción tenía razón.

Durante esta época del año, Mendoza cambia de ritmo. Los días fresco son ideales para recorrer la provincia sin apuro. Las plazas, las acequias y los parques urbanos se llenan de hojas doradas y el paisaje tiene una belleza serena que transforma cualquier paseo.

El Parque General San Martín se convierte en uno de los grandes protagonistas del otoño mendocino. Sus senderos arbolados, lagos y miradores ofrecen escenarios perfectos para caminar, andar en bicicleta o simplemente detenerse a contemplar los colores de la temporada. La ciudad también invita a perderse entre calles tranquilas, cafés y rincones donde la naturaleza y la arquitectura.

Enoturismo

Si hay algo que distingue a Mendoza es el vino, y el otoño aparece como uno de los mejores momentos para descubrirlo. Después de la vendimia, las bodegas viven semanas intensas donde el paisaje de viñedos suma encanto y las experiencias se multiplican.

Desde degustaciones en bodegas hasta actividades al aire libre.

Con más de 230 bodegas abiertas, la provincia ofrece propuestas para todos los gustos: degustaciones guiadas, almuerzos entre viñas, cenas maridadas, recorridos históricos y experiencias de bienestar rodeadas de montañas. Regiones como Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú concentran algunos de los circuitos más buscados por quienes quieren conocer el corazón vitivinícola mendocino.

Además, hasta fines de mayo continúan las promociones especiales para visitantes, con descuentos en gastronomía, alojamiento y experiencias en bodegas, una oportunidad que muchos viajeros aprovechan para organizar escapadas.

Sabores con identidad

La gastronomía mendocina también atraviesa uno de sus mejores momentos. La provincia combina restaurantes de alta cocina reconocidos internacionalmente con bodegones, parrillas y pequeñas cantinas familiares donde la cocina regional conserva su protagonismo.

Desde degustaciones en bodegas hasta actividades al aire libre.

Carnes a las brasas, pastas caseras, productos locales y vinos de excelencia forman parte de una propuesta gastronómica que se disfruta tanto en la ciudad como en las zonas rurales. A esto se suma el crecimiento del oleoturismo, una experiencia que invita a recorrer olivares y conocer el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra, otro de los productos emblemáticos de Mendoza.

Cultura entre viñedos

El otoño también impulsa la agenda cultural mendocina. Museos, centros culturales y espacios artísticos despliegan propuestas que van desde exposiciones y ciclos de cine hasta conciertos y espectáculos teatrales.

Entre los sitios más visitados aparecen el Museo Emiliano Guiñazú, Casa de Fader, el Museo Carlos Alonso, Mansión Stoppel, el ECA Eliana Molinelli y el Espacio de Fotografía Máximo Arias, espacios que permiten descubrir otra faceta de su identidad.

Aventura y relax

Más allá del vino y la cultura, Mendoza sigue siendo uno de los destinos favoritos para quienes buscan actividades al aire libre. El otoño ofrece condiciones ideales para trekking, cabalgatas, rafting y excursiones por la Cordillera de los Andes, con temperaturas más agradables y paisajes especialmente fotogénicos.

Monumento al Ejército de los Andes en el Cerro de la Gloria.

También es una temporada elegida por quienes buscan descanso y bienestar. Spas, termas y hoteles rodeados de montaña completan una oferta pensada para desconectar.

Cómo llegar, dónde dormir, recomendaciones