Salta con chicos, qué hacer en cuatro días entre cerros, trenes, sabores y pueblos: un plan completo

Uno de los primeros paseos que vale la pena reservar es el Tren a las Nubes. Fotos: visitsalta.ar.

Salta es uno de esos destinos que permiten cambiar de paisaje varias veces en pocos días. Una familia que llegue con tiempo limitado puede comenzar por las calles del casco histórico, subir en teleférico para mirar la ciudad desde arriba, probar empanadas y comidas regionales y, desde allí, salir hacia los cerros para conocer algunos de los paisajes más impactantes de la provincia. En cuatro días se puede combinar ciudad, montaña, cultura y gastronomía sin convertir el viaje en una carrera de excursiones.

Uno de los primeros paseos que vale la pena reservar es el Tren a las Nubes, una experiencia que comienza temprano y lleva hacia San Antonio de los Cobres atravesando la Quebrada del Toro. El recorrido permite ver cómo el paisaje cambia a medida que aumenta la altura y hacer una parada en Alfarcito, un pequeño pueblo ubicado a unos 2.800 metros sobre el nivel del mar.

Allí aparecen artesanías, productos regionales y una historia ligada al padre Chifri, el sacerdote que impulsó la creación de una escuela secundaria de montaña para que los jóvenes de la zona pudieran estudiar sin tener que abandonar sus comunidades.

La llegada a San Antonio de los Cobres marca otro cambio de escenario. Allí comienza el tramo más conocido del Tren a las Nubes, cuyo punto culminante es el Viaducto La Polvorilla, a 4.220 metros sobre el nivel del mar. Para quienes viajan con chicos, la altura es un dato que conviene tomar en serio: algunas personas pueden sentir mareos, dolor de cabeza o malestar, mientras que otras no presentan síntomas. Por eso, especialmente cuando hay menores, es recomendable consultar previamente con un profesional y prestar atención a la adaptación del cuerpo durante el recorrido.

El Teleférico San Bernardo ofrece una vista completamente diferente.

Después de la montaña, Salta capital propone un ritmo diferente. El casco histórico se puede recorrer a pie, entre iglesias, edificios coloniales, plazas y calles donde aparecen algunas de las postales más reconocibles de la ciudad. La Catedral Basílica y la iglesia y convento de San Francisco forman parte de ese recorrido, al igual que los espacios donde se pueden probar platos típicos como empanadas, tamales, locro o cazuela de cordero. La gastronomía es, en este caso, otra manera de acercarse a la identidad salteña y una buena excusa para hacer una pausa entre paseo y paseo.

Para una salida que suele entusiasmar a los chicos, el Teleférico San Bernardo ofrece una vista completamente diferente. El ascenso permite observar la ciudad y el Valle de Lerma desde las alturas y llegar hasta la cima del cerro en pocos minutos. Arriba hay espacios para caminar, una feria artesanal y opciones gastronómicas, por lo que el paseo puede ocupar buena parte de la mañana o de la tarde sin necesidad de sumar grandes desplazamientos.

Otra jornada puede estar destinada a Cachi, uno de los pueblos más atractivos de los Valles Calchaquíes. El viaje desde la capital provincial ya forma parte de la experiencia: el camino atraviesa la Quebrada de Escoipe, asciende por la Cuesta del Obispo y alcanza la Piedra del Molino, a 3.457 metros de altura. Después aparece el Parque Nacional Los Cardones, con sus enormes cactus y la Recta del Tin Tin, antes de llegar a Cachi, ubicado a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar.

El pueblo invita a bajar el ritmo. Las casas blancas, las calles adoquinadas, la iglesia, la plaza y las montañas que rodean el valle construyen un paisaje muy diferente al de la capital. Se puede recorrer el casco histórico, visitar el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz y detenerse en la feria artesanal para conocer tejidos, productos regionales y conservas. También es un buen lugar para sentarse a comer y dejar que el paisaje haga parte del paseo.

Cachi, uno de los pueblos más atractivos de los Valles Calchaquíes.

Viajar a Salta con chicos también implica dejar algunos espacios sin excursiones programadas. La provincia tiene suficientes contrastes como para que una jornada tranquila también tenga sentido: caminar por la ciudad, probar una comida nueva, subir al teleférico, sentarse en una plaza o simplemente mirar cómo cambian los colores de los cerros. En pocos días, el viaje consigue reunir varias experiencias diferentes.

Información útil para tu viaje a Salta

Los vuelos directos de Neuquén a Salta son operados principalmente por la aerolínea de bajo costo Jetsmart, que ofrece un servicio con una duración de viaje de aproximadamente 2 horas y 27 minutos.

Los pasajes directos más económicos se encuentran en un rango de tarifas que inician desde los $76.235 por tramo para fechas seleccionadas entre octubre y noviembre.

Los vuelos con escalas operados por otras compañías suelen elevar los costos y extender el tiempo de viaje por encima de las 4 o 5 horas.

Hospedajes

Hoteles 3 estrellas: desde ARS 39,441 a ARS 121,951 por noche (por ejemplo, Hotel Almería o Posada del Milagro).



Hoteles 4 y 5 estrellas / Boutique: desde ARS 150,726 hasta más de ARS 217,663 por noche (por ejemplo, Kkala Boutique Hotel, Dazzler by Wyndham o Hotel Alejandro I)



Ver hospedajes y actividades en https://visitsalta.ar/



El pasaje para el Tren a las Nubes en Salta (octubre a diciembre de 2026) tiene los siguientes valores:

Tarifas Bus-Tren-Bus (desde Salta)

Extranjeros: $ 252.000

Jubilados: $ 189.500

Tarifas Solo Tren (abordando en San Antonio de los Cobres)

Julio a Septiembre 2026 (Extranjeros): $ 180.000

Julio a Septiembre 2026 (Jubilados): $ 132.000

Modalidades del Recorrido

Bus-Tren-Bus: Incluye el traslado en bus desde la ciudad de Salta, paradas en el camino (como El Alfarcito) y el tramo ferroviario hasta el Viaducto La Polvorilla (4.200 msnm).

Solo Tren: Te trasladas por tus propios medios hasta la estación de San Antonio de los Cobres para tomar el tren.

Cómo comprar los pasajes

Puedes adquirir los tickets de forma online o consultar disponibilidad a través del SITIO OFICIAL Tren a las Nubes, por teléfono al 0800-888-NUBE (6823).

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