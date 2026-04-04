Semana Santa en Las Grutas: qué hacer este sábado y domingo en la costa rionegrina

La agenda de Semana Santa en Las Grutas continúa este sábado con actividades programadas desde la tarde y una propuesta turística que se extiende hasta el domingo. El cronograma incluye recorridos, espectáculos y ferias culturales.

La programación se concentra en sectores como la Segunda Bajada y espacios culturales. La agenda también suma actividades con San Antonio Oeste y San Antonio Este.

Qué actividades siguen este sábado en Las Grutas y dónde se realizan los principales eventos

Este sábado 4 de abril, a las 17, se realizará el recorrido del Camino de la Costa con el Club Mehari Argentina. La propuesta se enfoca en el turismo al aire libre y el circuito costero.

Las Grutas mantiene una agenda activa con eventos culturales y turísticos durante Semana Santa.

A las 19.15 se presentará una nueva función de “Batalla K-POP” en el teatro local. A las 21 será el turno de “Mamushka”, con una propuesta escénica orientada al público general.

El domingo 5 de abril, a las 11, se llevará a cabo la Feria del Libro en la Casa de la Cultura, que tiene lugar en la Segunda Bajada. El evento apunta a reforzar la oferta cultural durante el cierre del fin de semana largo.

Las actividades que ya se realizaron en Semana Santa

El jueves se desarrollaron actos por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas en Plaza San Martín de San Antonio Este y en el monumento “Memoria y Homenaje a los ex combatientes y caídos en Malvinas”, en Las Grutas. También hubo propuestas teatrales en la Segunda Bajada.

El viernes incluyó actividades de senderismo de 13 km desde el Acceso Norte, la apertura de la Feria del Libro, una paella solidaria y el Vía Crucis desde Los Delfines hasta la Capilla Stella Maris. La jornada cerró con espectáculos teatrales como “Batalla K-POP”, “Mamushka” y “Envidiosas”.

Este sábado por la mañana también se realizó la largada del “Desafío Las Grutas” en la Séptima Bajada y una exposición de autos clásicos y tuning en la Tercera Bajada a partir de las 14.