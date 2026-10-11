Viajar a Ushuaia en primavera: los paisajes, excursiones y sabores que sorprenden en el Fin del Mundo

Hay ciudades que sorprenden por un monumento, una calle o un paisaje. Ushuaia tiene algo más difícil de definir, una mística propia. La sensación aparece apenas se recorren sus calles. Las montañas rodean la ciudad, el Canal Beagle se abre hacia el horizonte y, detrás de cada esquina, el paisaje recuerda que se está en uno de los extremos habitados del planeta.

A comienzos de octubre, Ushuaia atraviesa el cambio de temporada. La nieve todavía cubre buena parte de las montañas, mientras en la ciudad y los senderos más bajos la primavera empieza a hacerse notar. Es un momento particular para conocer el destino, el invierno todavía está presente en el paisaje, pero las navegaciones, los trekkings y las propuestas de naturaleza empiezan a ganar protagonismo.

Es justamente en esta época cuando la ciudad cambia su propuesta y suma nuevas posibilidades para quienes llegan en busca de naturaleza, aventura y gastronomía.

El paisaje como protagonista

En Ushuaia, las montañas rodean la ciudad y el Canal Beagle se abre hacia el horizonte. El paisaje cambia a cada paso, desde el puerto, con las cumbres como telón de fondo, hasta los caminos que se internan en los bosques y se acercan a la montaña.

Las montañas fueguinas todavía conservan nieve mientras la primavera comienza a instalarse en Ushuaia. Foto: Auribel Zuarce.

El clima también juega su propio papel, durante la primavera, las temperaturas suelen ubicarse entre los 5°C y los 15°C, aunque pueden producirse cambios bruscos durante el mismo día.

La combinación de montañas, bosques de lenga y el Canal Beagle genera postales que cambian constantemente según la luz y las condiciones meteorológicas.

Para quienes llegan desde otras regiones de la Patagonia, uno de los atractivos está justamente en esa particular geografía, una ciudad que concentra en pocos kilómetros mar, montaña, bosques y glaciares.

Navegar frente al Faro Les Eclaireurs

El Canal Beagle es una de las experiencias que permite comprender mejor la identidad de Ushuaia.

Las navegaciones parten desde el puerto y recorren diferentes sectores del canal. Durante el trayecto pueden observarse lobos marinos y cormoranes en los islotes, mientras las montañas de Tierra del Fuego acompañan el recorrido.

El punto más fotografiado es el Faro Les Eclaireurs, construido en 1919 y convertido en uno de los símbolos de la ciudad.

El Faro Les Eclaireurs, uno de los símbolos de Ushuaia, visto desde el Canal Beagle. Foto: Auribel Zuarce.

La postal cambia por completo cuando se observa desde el agua, el faro aparece aislado en medio del canal, con las montañas como fondo.

Algunas excursiones también incluyen recorridos hacia Isla Martillo, donde durante la temporada se pueden observar colonias de pingüinos de Magallanes.

La centolla, un sabor que también define el viaje

La experiencia de Ushuaia también pasa por la mesa. La centolla fueguina es uno de los productos gastronómicos más representativos de la ciudad y forma parte de la propuesta de numerosos restaurantes.

A las opciones con centolla se suman cordero, pescados, mariscos y diferentes platos de cocina regional.

Para quienes visitan la ciudad, probar la gastronomía local es otra manera de acercarse al territorio, el producto del mar llega directamente a la mesa y se convierte en parte de la experiencia turística.

Qué hacer en Ushuaia durante la primavera

Con el cierre de la temporada de nieve, las actividades al aire libre comienzan a ganar protagonismo.

Una de las principales propuestas es recorrer el Parque Nacional Tierra del Fuego, donde los senderos atraviesan bosques, turberas, lagos y sectores de costa.

Las embarcaciones parten desde el puerto de Ushuaia para recorrer el Canal Beagle. Foto: Auribel Zuarce.

El recorrido permite llegar hasta la Bahía Lapataia, donde finaliza la Ruta Nacional 3, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Otra opción es realizar el recorrido del Tren del Fin del Mundo, que atraviesa parte del paisaje fueguino y recupera el trazado del antiguo ferrocarril asociado al presidio de Ushuaia.

El Tren del Fin del Mundo recorre el paisaje fueguino siguiendo parte del antiguo trazado ferroviario que llegaba hasta el presidio de Ushuaia. Foto: Auribel Zuarce.

Para quienes buscan trekking, la primavera permite comenzar a recorrer senderos hacia lugares como Laguna Esmeralda y el Glaciar Martial. Las condiciones de cada camino dependen del clima y de la presencia de nieve, por lo que siempre es recomendable consultar el estado de los senderos antes de salir.

Los viajeros que buscan una actividad más exigente también pueden optar por excursiones hacia el Glaciar Vinciguerra.

Lagos, bosques y caminos de montaña

Otra de las alternativas para conocer los alrededores de Ushuaia son las excursiones hacia los lagos Escondido y Fagnano.

Los recorridos en vehículos 4×4 atraviesan bosques, turberas y caminos de montaña para llegar hasta estos grandes espejos de agua. Además, se pueden combinar con diferentes actividades, ya sea canotaje, avistaje de castores, trekkings más largos o cabalgatas.

Los recorridos se pueden combinar con diferentes actividades, ya sea canotaje, avistaje de castores, Foto: gentileza Turismo Ushuaia.

La propuesta suele combinar el recorrido con caminatas y gastronomía regional, y permite conocer una zona diferente de Tierra del Fuego, alejada del movimiento del centro de Ushuaia.

El cierre de la temporada de nieve

La llegada de la primavera también marca el final de una de las grandes protagonistas del invierno fueguino.

Cerro Castor, ubicado a 26 kilómetros de Ushuaia, cerró su temporada 2026 el 4 de octubre.

El centro cuenta con más de 650 hectáreas, 36 pistas y 14 medios de elevación. Durante la temporada regular, el pase diario para adultos tuvo un valor de $155.000, mientras que durante la etapa promocional de cierre se ubicó en $110.000.

Cerro Castor cerró su temporada 2026 el 4 de octubre, pero la montaña sigue siendo parte del paisaje. Foto: Auribel Zuarce.

La montaña, sin embargo, continúa siendo parte del paisaje incluso cuando termina la temporada de esquí. Las cumbres todavía conservan nieve y funcionan como telón de fondo de las actividades que empiezan a tomar protagonismo durante la primavera.

Cómo llegar a Ushuaia desde Río Negro y Neuquén

Para quienes viajan desde la Patagonia norte, el avión es la alternativa más práctica para llegar a Ushuaia. Desde el aeropuerto de Neuquén hay vuelos hacia Ushuaia con escalas, como referencia, para fines de octubre aparecen opciones de ida y vuelta desde unos $548.000 por persona, aunque el valor depende de la fecha, la anticipación y el equipaje.

La ciudad de Ushuaia se extiende entre las montañas y la costa del Canal Beagle. Foto: Auribel Zuarce.

Desde Bariloche también existen alternativas aéreas hacia Ushuaia. En las búsquedas para octubre, los vuelos de ida aparecen desde alrededor de $320.000, aunque las tarifas pueden variar considerablemente según el día y la compañía.

Para quienes parten desde Viedma, una alternativa es viajar primero hasta Buenos Aires y desde allí continuar en avión. También existe la posibilidad de hacer el trayecto por tierra, aunque el viaje es considerablemente más largo.

Un dato para tener en cuenta: los precios corresponden a referencias encontradas para octubre de 2026 y pueden modificarse según la fecha de viaje, la empresa, el equipaje y la anticipación de compra.