Weretilneck rechazó la cuestión de privilegio contra el Procurador General

“Para mí es una exageración realizar una denuncia penal porque el tema ya está terminado. No vale la pena seguir invirtiendo tiempo en esto”, dijo el Alberto Werertilneck al rechazar la cuestión de privilegio propuesta por su par rionegrino del FdT, Martín Doñate.

En reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, el senador nacional por Juntos Somos Río Negro, votó en forma negativa y propuso archivar la cuestión de privilegio impulsada por Doñate contra Eduardo Casal por haberse demorado en tomarle juramento a los nuevos integrantes del Jury de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.



“La verdad que no quiero participar del debate político que se está dando en la comisión y voy a hablar desde el punto de vista personal: no me siento agraviado como senador ni como integrante del cuerpo. Porque la demora de dos semanas en la toma de juramento no amerita todo este debate y menos una denuncia penal”, sostuvo.



Las “cuestiones de privilegio” son planteos que suelen hacer los legisladores nacionales durante las sesiones, previamente a tratar los asuntos del día, cuando sienten que sus fueros o los de la Cámara se vieron afectados por alguna situación.



En este sentido, Weretilneck recordó que desde el bloque de Juntos Somos Río Negro acompañó el cese de los funcionarios designados anteriormente por la expresidenta del Senado, Gabriela Michetti, y en forma favorablemente la designación de los nuevos integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento.

“También consideramos que era una limitación a las funciones del Senado que los jueces con cautelares evitaran una decisión por parte de este Cuerpo, pero me parece que esto es una exageración” afirmó e insistió que “desde el punto de vista personal no me siento agraviado ni me parece que sea algo tan grave, por eso proponemos el archivo de esta cuestión de privilegio, porque no tiene mayor sentido, el viernes se tomará juramento. El hecho ya está resuelto, terminado y creo que no vale la pena seguir invirtiendo tiempo en esto”, finalizó.