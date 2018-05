Los nuevos consumidores de vino: qué saben, qué quieren

Sería simplista definir un perfil único de consumidor. Aquí y en el resto del mundo existe el perfil más tradicional: aquel que no llegará a su reunión sin un vino, pero que seguramente lo elegirá pensando en la ecuación precio-calidad en alguna vinoteca o supermercado. Al mismo tiempo se consolida otro perfil: el del consumidor (generalmente joven) que prefiere vinos más artesanales, más personales y desestructurados. Inclusive, muchas veces suele conocer al productor y sostiene su vínculo con la marca por afinidad afectiva. Le gusta explorar, más que mirar el precio, y no le teme a lo desconocido.

El nuevo consumidor-conocedor no va detrás de cualquier tendencia. Elige, mira, cata a ciegas, degusta, viaja por las rutas del vino locales e internacionales, no se pierde las ferias. Bebe menos, quizá, pero bebe mejor. No concibe ningún vínculo con el vino que carezca de la experiencia. Un vino nuevo está ahí para ser consumido, pero eso solo no basta: le interesa la recomendación del experto, el dónde, el porqué y el filtro propio.

El dónde es más importante que la marca. Hace una década, pedíamos un Cabernet Sauvignon o un Malbec de nuestra bodega preferida, mientras hoy nos interesa mucho más el terroir, su lugar de origen. Los Valles Calchaquíes, el Valle de Uco, Pedernal o Patagonia... porque cada vez más nos enseñan que el origen lo cambia todo.

¿Qué aspectos tiene en cuenta el consumidor de vinos de alta gama para la elección de una marca por sobre otra? Ante esta pregunta, tres fueron las opciones más elegidas por los consumidores según la encuesta Radiografía del consumidor argentino de vinos que realiza cada año la consultora STG. En primer lugar, el precio; en segundo, el reconocimiento de la marca y en tercero, una recomendación. Cuando se hizo la misma pregunta pero para la elección de un vino en un restaurante, el precio y la marca tuvieron la misma importancia, seguidos por el conocimiento de la bodega. Es interesante notar en la elección de vinos de alta gama la baja respuesta a otras opciones, como “región del vino”, lo que daría un indicio del nivel de conocimiento del consumidor. Sin embargo, este panorama está cambiando.