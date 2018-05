Un sueño de vino

Hace 25 años se creaba una de las primeras bodegas boutique de nuestro país. Hoy, dentro de una de sus líneas de vinos, se destaca el Cabernet Franc Reserva

Es de noche, todo está oscuro, mi cuerpo tiene pequeños movimientos espasmódicos. Soy una liebre, corro por los campos de una Patagonia ventosa y furiosa. No sé hacia donde voy, me escapo.

Corro de mañana, de tarde y de noche, entre el sol y la luna. El yuyal me acaricia el cuero, los alpatacos me desvían el camino, la jarilla me mantiene despierta en mi andar desesperado. Sobrevivo a una frenada, un reflector, un puma. Mi corazón explota, está por despedazarme, no entra más oxígeno en mis pulmones y despierto.

En medio de la nocturnidad, sediento, como perdido, despierto.

A lo lejos se escucha una alarma, un ladrido y el silencio del barrio nuevamente.

No es tarde, son apenas las dos de la madrugada del sábado y he tenido una pesadilla, un sueño de escape. Fui una liebre, quizá mañana sea otra cosa.

Me desvelo. Tengo ganas de tomar algo rico. Voy descalzo a la cava, el piso está frío, elijo un vino casi tanteando, casi que no.

Mecánicamente descorcho un Fabre Montmayou, 2015 reserva Cabernet Franc.

Con la boca virgen de chasquidos a esa hora, la fruta entra balanceada. Roja, negra, frutillas, moras y esa nota balsámica que golpea las teclas del comedor de a una ofreciendo unos taninos nada despreciables.

Fabre Montmayou existe hace 25 años y es una de las primeras bodegas boutique de Argentina.

Los racimos fueron cosechados a mano, el 60% del vino pasa un año en barrica francesa.

Se puede conseguir a menos de 200 pesos.

La fortuna me hizo encontrar un pedazo de Patagonzola envuelto en un papel film en la luminosidad de la heladera.

Tostar un pan, poner un disco en la bandeja y la gloria.

Un vino llevadero, frutado y con un equilibrio respetable.

Etiqueta oscura, letras doradas, desde las entrañas de Luján de Cuyo, la noche susurra perfección.