Como pasó de ser modelo a gurú de la vida sana

Ella Woodward estaba delgada, pero nunca se había preocupado por la calidad de los alimentos. Vigilaba las cantidades para no pasarse, cocinaba lo justo y la verdura no formaba parte del menú. Sin embargo, todo cambió cuando comenzaron los primeros síntomas de una extraña enfermedad crónica, denominada el síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS), que no mejoraban con ningún tratamiento médico.

Fue entonces cuando la modelo británica decidió empezar a preocuparse por su salud y a cuidar su cuerpo lo máximo posible. Y para conseguirlo la alimentación era esencial. Por eso decidió seguir el ejemplo de Kris Carr, una mujer estadounidense que tras conocer su cáncer dio un giro de 180 grados a su dieta, y así comenzó Delicias de Ella, un blog con espíritu de diario en el que recoge todos los secretos de su estricta alimentación vegana. Eso sí, son recetas fáciles de incorporar en una mesa mediterránea tradicional, ya que hay opciones para comidas, desayunos o ‘snacks’ saludables para cualquier persona que busque cuidarse.

Ahora, Las Delicias de Ella es un libro.